Про це 24 каналу розповів правозахисник Марк Фейгін. Він припустив, що усе це узгоджено з Володимиром Путіним.
До теми Росія підняла авіацію у Калінінграді: тренувалися "знищувати" літаки противника
"Я вважаю, що Москва хоче зупинитися", – зазначив правозахисник.
Якими є плани Росії тепер
За словами Фейгіна, зараз російські військові намагатимуться дійти до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей, залишити за собою частину Херсонщини й цим обмежитися.
Жодного наступу на Київ, Запоріжжя, Одесу чи ще кудись я не бачу. Для цього немає ані сил, ані можливостей. Є можливості протягом якогось часу, може навіть тривалого, обороняти зайняту територію. Так, для цього є якийсь ресурс. Наскільки він великий – тут треба дивитися.
Як зауважив Фейгін, російська сторона вже не зможе казати Україні, щоб вона припинила вогонь у відповідь. Водночас їхні пропагандисти апелюватимуть до того, що через обстріли помирають люди, страждає місцеве населення.
Зараз усе змінилося і ситуація вже не така, як у 2014 році, коли для України рятівним було створення лінії розмежування у зоні ООС та можливість виграти час, щоб отримати підтримку Заходу,
– розповів правозахисник.
Фейгін додав, що зараз українській стороні це все вже не потрібно, адже держава отримує озброєння від західних партнерів і надалі його кількість лише збільшуватиметься.
Війна Росії проти України: важливі новини
- Впродовж 14 травня українські захисники відбили 12 ворожих атак в зоні Операції Об'єднаних сил. Російські військові використовують вздовж лінії розмежування усі можливі типи озброєння.
- Росіяни продовжують завдавати ударів по території Луганської області. За словами очільника обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, ворог вже найближчими днями наступатиме на Сєвєродонецьк.
- Російські військові 14 травня атакували Сумщину. Зокрема, обстріляли Великописарівську громаду. Мовиться про приблизно 6 пострілів з міномета. На щастя, внаслідок цього жертв немає.
- Окупанти продовжують обстрілювати Чернігівську область. Чергового удару війська агресора завдали з Брянської області.
- Станом на 14 травня, у війні проти України загинули щонайменше 27 200 російських загарбників. Також окупанти зазнають значних втрат у техніці.
Стрім з Марком Фейгіним на 24 каналі: дивіться відео