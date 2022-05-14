Об этом 24 каналу рассказал правозащитник Марк Фейгин. Он предположил, что это согласовано с Владимиром Путиным.
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"Я считаю, что Москва хочет остановиться", – отметил правозащитник.
Какие планы России теперь
По словам Фейгина, сейчас российские военные постараются дойти до административных границ Донецкой и Луганской областей, оставить за собой часть Херсона и этим ограничиться.
Никакого наступления на Киев, Запорожье, Одессу или еще куда-нибудь я не вижу. Для этого нет ни сил, ни возможностей. Есть возможности в течение какого-то времени, может даже продолжительного, защищать занятую территорию. Да, для этого есть какой-то ресурс. Насколько он большой – здесь надо смотреть.
Как отметил Фейгин, российская сторона уже не сможет говорить Украине, чтобы она прекратила ответный огонь. В то же время их пропагандисты будут апеллировать к тому, что из-за обстрелов умирают люди, страдает местное население.
Сейчас все изменилось и ситуация уже не такая, как в 2014 году, когда для Украины было спасительным создание линии разграничения в зоне ООС и возможность выиграть время, чтобы получить поддержку Запада,
– рассказал правозащитник.
Фейгин добавил, что сейчас украинской стороне все это уже не нужно, ведь государство получает вооружение от западных партнеров и в дальнейшем его количество будет только увеличиваться.
Война России против Украины: важные новости
- В течение 14 мая украинские защитники отбили 12 вражеских атак в зоне Операции Объединенных сил. Российские военные используют вдоль линии разграничения все возможные типы вооружения.
- Россияне продолжают наносить удары по территории Луганской области. По словам главы областной военной администрации Сергея Гайдая, враг уже в ближайшие дни будет наступать на Северодонецк.
- Российские военные 14 мая атаковали Сумщину. В частности, обстреляли Великописаревскую общину. Речь идет о примерно 6 выстрелах из миномета. К счастью, в результате жертв нет.
- Оккупанты продолжают обстреливать Черниговскую область. Очередной удар войска агрессора нанесли из Брянской области.
- По состоянию на 14 мая в войне против Украины погибли по меньшей мере 27 200 российских захватчиков. Также оккупанты несут значительные потери в технике.
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