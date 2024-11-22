Наразі поліція вже розпочала розслідування обставин загибелі Поліни. Її тіло скерували на експертизу, передає 24 Канал із посиланням на ZAXID.NET.

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Що відомо про трагедію

Зазначається, що 22-річна дівчина увечері 20 листопада вийшла з роботи в районі "Львівводоканалу" і не повернулась додому. Востаннє її зафіксували камери спостереження близько 19:00 в ТРЦ King Cross Leopolis на вулиці Стрийській.

Того ж дня рідні Поліни звернулися до поліції і повідомили про її зникнення. Дівчину шукали поліцейські спільно з волонтерами.

Попередньо, тіло зниклої знайшли в кущах біля дороги неподалік стадіону "Арена Львів". Дівчина проживала в цьому мікрорайоні.

До слова, у Запоріжжі чоловік вбив чотирьох людей з вогнепальної зброї у квартирі, а потім скоїв самогубство.