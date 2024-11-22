Сейчас полиция уже начала расследование обстоятельств гибели Полины. Ее тело направили на экспертизу, передает 24 Канал с ссылкой на ZAXID.NET.

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Что известно о трагедии

Отмечается, что 22-летняя девушка вечером 20 ноября вышла с работы в районе "Львовводоканала" и не вернулась домой. Последний раз ее зафиксировали камеры наблюдения около 19:00 в ТРЦ King Cross Leopolis на улице Стрыйской.

В тот же день родные Полины обратились в полицию и сообщили о ее исчезновении. Девушку искали полицейские совместно с волонтерами.

Предварительно, тело пропавшей нашли в кустах возле дороги недалеко от стадиона "Арена Львов". Девушка проживала в этом микрорайоне.

К слову, в Запорожье мужчина убил четырех человек из огнестрельного оружия в квартире, а затем совершил самоубийство.