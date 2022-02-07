Ищут нападавших, – в полиции прокомментировали избиение спикера Венедиктовой
Источник:телеграм-канал МВД Украины
После избиения спикера генпрокурора Зураба Адеишвили забрали в больницу. Расследованием нападения на чиновника уже занялись правоохранители.
Правоохранители еще не открыли дело
В полиции уточнили, что инцидент произошел на улице Тверской Тупик в Киеве. Об этом правоохранителям рассказали медики, которые госпитализировали избитого спикера Ирины Венедиктовой.
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По этому адресу немедленно выехали правоохранители.
Предварительно установлено, что к пострадавшему на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия. 49-летнего пострадавшего госпитализировали,
– рассказали в Министерстве внутренних дел.
Инцидент расследует Печерское управление полиции. Сейчас правоохранители устанавливают нападавших, проводят первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Впоследствии инциденту предоставят правовую квалификацию.
Что известно об избиении советника Венедиктовой
Инцидент произошел 7 февраля. По данным СМИ, неизвестные подошли к Адеишвили и спросили его фамилию и имя. Лишь после того, как мужчина представился, они бросились к нему с кулаками. Кстати, перед нападением злоумышленники якобы воскликнули: "Получай за наш народ!".
На инцидент уже отреагировала Ирина Венедиктова. Она подчеркнула, что Адеишвили – "сильный человек и достойный мужчина".
"Тот, кто берет на себя ответственность, должен быть готов и к таким последствиям. Таковы реалии. Давно не живем иллюзиями", – отметила генпрокурор.
Она добавила, что убеждена в том, что у ее советника все будет в порядке.
Полный текст публикации МВД Украины в телеграме:
Полиция Киева устанавливает обстоятельства нападения на помощника генпрокурора.
Сегодня в полицию Киева от врачей поступила информация о том, что с улицы Тверской Тупик в медучреждение госпитализирован мужчина, которого избили неизвестные. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа.
Предварительно установлено, что к пострадавшему – помощнику генпрокурора, на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия. 49-летнего пострадавшего госпитализировали.
Происшествие зарегистрировано в Печерском управлении полиции. Сейчас правоохранители устанавливают нападавших, проводят первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. После проведения проверки происшествию будет предоставлена правовая квалификация.