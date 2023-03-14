Ищут нашу ПВО, – Ким объяснил запуски ракет с Юга и Севера
Источник:Виталий Ким
14 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. Предварительно, российские оккупанты пускают противорадарные ракеты.
Захватчики не оставляют попыток найти украинскую ПВО. Они хотят уничтожить наши системы противовоздушной обороны.
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Почему оккупанты запускают ракеты с Юга и Севера
Как рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, те ракеты, которыми сейчас часто по одной обстреливают с Севера и Юга с воздуха, – вероятно, противорадарные.
Ищут (оккупанты – 24 Канал) нашу ПВО, а найдут только то, что сейчас без соли доедают,
– отметил Ким.
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Враг продолжает обстреливать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру Волчанска. 14 марта около 10:00 во время обстрела пожарно-спасательной части города вражеский снаряд попал в гражданское авто. Находившаяся в нем женщина 55 лет погибла на месте.
Также 14 марта, вероятно, на Юге страны работала ПВО. Мощные взрывы слышали в Одесской области.
Российские террористы обстреляли Краматорск. В ОВА показали последствия ракетного удара по жилому дому в центре города.
Согласно сообщению, по меньшей мере 3 человека пострадали. Также известно о повреждении 6 многоэтажек.
В результате атаки по жилому дому в Краматорске погиб человек. Обстрел произошел около 08:30. Подъезд дома частично разрушен.
В Донецкой областной прокуратуре сообщили, что ракета оккупантов попала в многоквартирный дом, в результате чего повреждены перекрытия и стена одного из подъездов, разбиты окна и балконы. Началось досудебное расследование.
Отметим, что поисково-спасательные работы в Краматорске продолжаются. Число пострадавших еще устанавливается. В настоящее время на месте работают прокуроры, правоохранители и спасатели.