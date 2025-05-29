Дружил с родственником Орбана, – лидер венгерской оппозиции об украинце, которого обвинили в шпионаже
- Лидер венгерской оппозиции заявил, что украинец, которого обвинили в шпионаже в Венгрии, дружил с родственником Орбана.
- По его словам, Голло имел "чрезвычайно хорошие, дружеские связи" с неназванным родственником венгерского премьера.
Глава венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр узнал детали об Иштване Голло –украинце, которого Будапешт обвинил в шпионаже в пользу Украины. Политик заявляет, что Голло дружил с родственником премьер-министра страны Виктора Орбана.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Мадьяра, которую он обнародовал в фейсбуке в среду, 28 мая.
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Лидер венгерской оппозиции рассказал подробности о Голло
Петер Мадьяр заявил, что Голло имел "чрезвычайно хорошие, дружеские связи" с неназванным родственником Орбана, а также несколькими членами фракции правящей партии "Фидес".
Глава венгерской оппозиции обратился к главе партии "Фидес" в парламенте Мате Кочиша, заметив, что пришло время "расспросить своих товарищей, какие бизнесы они имели с этим якобы шпионом и какую конфиденциальную информацию передали ему в обмен".
Допрашивал ли уже Комитет по национальной безопасности государственного секретаря по правоохранительным вопросам (в правительстве) Виктора Орбана и бывшего руководителя фракции "Фидес" в Будапеште в связи с их совместной компанией с вашим украинским шпионом?
– написал Мадьяр в заметке.