Искал следы истории: мужчина подорвался на старом снаряде в лесу на Буковине
10 октября 2021 , 15:52Читати новину українською
Источник:Нацполиция
В одном из лесов на Буковине 9 октября 53-летний житель Ровно наткнулся на артиллерийский снаряд прошлых войн. К сожалению, он подорвался на нем и погиб.
Инцидент произошел близ села Добриновцы. Как рассказал полиции 48-летний мужчина, его погибший знакомый искал исторические ценности.
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На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что артиллерийский снаряд находился в лесу еще с прошлых войн.
Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований с отметкой "Несчастный случай".Заметьте! Устаревшие боеприпасы – очень опасны. О такой находке необходимо срочно сообщать службе спасения по телефону 101.
Старые снаряды: последние новости
- На Львовщине в июне в метре от дома обнаружили артиллерийский снаряд.
- Также старый снаряд нашли во Львове во время чистки озера в парке.
- Боевой снаряд в сентябре нашли в одной из школ Сум. Он мог взорваться в любой момент.