"Искандеры" в Бресте: как в Беларуси придумали себе страшного врага

Стало известно, что в США таки принято решение о поставках Украине ракетных систем залпового огня, только… без ракет, которыми можно бить на дальность, достаточную для ударов вглубь российской территории. Это очень интересный момент, поскольку он имеет не только военное, но и существенное символическое, а также практическое политическое значение.

Украина уже неоднократно подчеркивала исключительно оборонительный характер своих боевых действий. Этим, в частности, объяснялось отсутствие намерений и планов наносить удары по целям на территории Беларуси. Теперь эту же линию мы видим уже в исполнении США, в чистом виде "не словом, а делом".

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ТВ-картина проигрывает офлайну

Как это часто (уже практически всегда) бывает в последнее время, реальность ну очень расходится с картинами, которые рисует потребителям пропаганда.

Например, сюжет о якобы имеющихся у "коварной" Польши планах захватить как Западную Украину, так и Западную Беларусь, блуждает по нашему информационному пространству еще с 2020 года, а не так давно стал и одним из нарративов пропаганды московской.

При этом, в российских СМИ зачастую еще не ленятся, и добавляют штришок: поляки, мол, сами на такое не решатся, кишка тонка, а вот при поддержке американцев…

Американцы, как нам давно известно, виноваты во всем плохом, что происходит в России и почти во всем, что – в Беларуси. Однако, как показывает кейс с поставками РСЗО, не хотят быть виноватыми в военных разрушениях.

Очень странно для тех, кто мыслит исключительно телевизионной картинкой, но – как есть.

"Искандери" в Бресте

Тема же про злых поляков-империалистов очень популярна еще и потому, что, в отличие от американцев, они – близко.

Пугать обывателя образом захватчиков-янки – это история для глубинной пропаганды, направленной на формирование мировоззрения. Для более оперативных задач нужно что-то более близкое и понятное. Поэтому, вполне можно предположить, что сюжет будет востребован пропагандистами еще довольно долго.

Пока же на некоторых сайтах они смакуют обсуждение того, как далеко в глубь польской территории смогут бить ракеты "Искандеров", купленных официальным Минском, ежели разметить их в Бресте.

Интересный оборот, с учетом очевидной реальности, которая подтверждается американской политикой поставок – Запад не пытается наносить ущерб территориям ни России, ни, тем более, Беларуси.

Проблема же в том, что размещение ракет в Бресте и обстрел ими всей территории Польши, как о том мечтают пропагандисты – это не про оборону история совершенно. Это – про крупномасштабный военный конфликт, в котором Брест будет относительно надежным тылом, потому что пусковые установки ракет не располагают на передовой, которую атакует враг.

То есть, пропагандисты и сами понимают, что если бы Польша вдруг и решила напасть, то тот самый несчастный Брест она атаковала бы первой и судьба "Искандеров" могла бы очень напоминать судьбу советских самолетов в 1941-м, сожженных прямо на аэродромах. Но, понимая, все же продолжают пичкать свою публику картинками, имеющими очень мало общего с реальной жизнью.

Объективная реальность

Сегодняшняя же реальность такова, что пока российские силы в Украине атакуют Северодонецк, украинские войска освободили ряд населенных пунктов в Херсонской области и продолжают там контрнаступательную операцию – тоже сегодняшние новости.

Это говорит как минимум о том, что даже в пределах ограниченного участка военной активности на Донбассе у России недостаточно ресурсов для полноценного и равномерного распределения их по всем районам противостояния.

В таком положении грезить о войнах со странами НАТО можно, разве что, лишь для поддержания тонуса обывателя. У таких ребят картинка и жизнь давно слились воедино и, слава богу, в Беларуси их намного меньше, чем в России.

Для нас же практическое значение должно иметь лишь то, что, если в данный момент ни Бресту, ни Гродно ничего конкретного в реальности не угрожает, то очень даже может начать угрожать, если там наставить ракет и начать ими палить на Запад.

Слава богу, пока всё это выглядит лишь как пропагандистские игры.

Но всегда надо иметь ввиду, что переигрывать с такими вещами – смертельно опасно.

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