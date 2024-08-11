"Искандеры" и "Шахеды" ночью атаковали Киев: все вражеские дроны уничтожены

В ночь на 11 августа российская армия снова наносила удары по Украине, в частности столице. В КГВА рассказали детали боевой работы.

Так, защитниками неба удалось полностью отразить атаку "Шахедов". В то же время ни одна российская цель не достигла Киева.

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Атака на Киев

В КГВА уточнили, что эта атака на Киев стала уже второй с начала августа. Ночь началась с запуска баллистических рекет в направлении столицы.

Как и предыдущий раз, 6 дней назад, воздушные цели (вроде "Искандер-М" или северокорейской KN-23) столицы не достигли, удар на себя принял пригород,

– указали киевские власти.

Вместе с тем уже было известно по несколько десятков запущенных по Украине "Шахедов". Около десятка из них, после сложных маневров, пытались атаковать Киев.

"Силами и средствами ПВО все ударные дроны врага были сбиты в воздушном пространстве столицы Украины. Количество и тип вооружения предоставят в отчетах Воздушные Силы", – указали в КМВА.

Предварительно, по состоянию на утро в Киеве не зафиксировано разрушений, информация о пострадавших отсутствует. Местные власти призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Там уточнили, что каждая из тревог объявляется на основании реальных опасностей.

К слову, в результате падения обломков ракеты на частные жилые дома в Броварском районе Киевской области под завалами погибли 35-летний мужчина и его 4-летний сын. Были тяжело травмированы три человека, среди которых 13-летняя девочка.