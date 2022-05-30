Исключать наступление на Николаевщину не можем, – Вениславский назвал планы врага

Российские оккупанты сейчас активизировались на Востоке Украины. Однако нельзя исключать, что агрессор будет наступать Николаевщину, Кривой Рог или Одессу.

Это подчеркнул народный депутат Федор Вениславский. Об этом он сказал 24 канала.

Внимание В Николаеве с самого утра слышны взрывы

Основные планы россиян

По его словам, у кафиров есть основные тактические намерения. В частности, речь идет о полной оккупации Луганской и Донецкой областей. После этого они намерены выйти на административные границы.

Затем следующим направлением кафиров является то, что в сторону Южного Буга. Исключать наступление на Николаевщину и расширение боевых действий на Юге мы не можем,

– подчеркнул Вениславский.

Однако для того чтобы агрессор начал реализовывать этот план, они должны получить достижения именно на восточном фронте, в Донецком оперативном регионе.

По данным разведки, именно на этом направлении враг сосредоточил больше батальоно-тактических групп, примерно 70 - 80% от всех сил и средств, которые есть у россиян на территории Украины.

"Следующий район в "планах" кафиров - Слобожанский. И на третьем городе за количество БТГ - район Южного Буга", - подчеркнул нардеп.

Ким рассказал, какова вероятность внезапного штурма Николаева

В то же время глава Николаевской ОВА Виталий Ким заверил, что сейчас внезапный штурм и прорыв российских оккупантов в Николаев невозможен. Более того, даже если захватчики будут двигаться в сторону города, на то, чтобы продвинуться сюда, потребуются месяцы.

Он подчеркнул, что пока о таком штурме не говорится в том числе и потому, что у российских военных нет мотивации.

Несмотря на положительные прогнозы Кима и военных, враг регулярно атакует Николаев с воздуха. В городе неоднократно раздаются взрывы .

В результате утренних обстрелов жилого района 29 мая были ранены два человека, а один человек – погиб. Также были повреждены 3 многоэтажки.

А ночью 30 мая кафиры обстреляли центр Нового Буга . Из-за атаки повреждены магазин, аптека и жилые дома. Пострадали 2 человека.

Обстрелы продолжаются и на территории Березнеговатской общины. По предварительным данным, россияне повредили здание школы и жилые дома. Информацию о пострадавших уточняют, сообщили в Генштабе ВСУ.

Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба по состоянию на 30 мая: смотрите видео