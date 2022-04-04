Исключать вторую волну наступления на Киев нельзя – комбат батальона ТрО

Оккупанты отвели с Киевщины свои подразделения, ведь из-за сопротивления украинских военных они понесли значительные потери и не могли держать эту территорию. Однако исключать вторую волну наступления на столицу нельзя.

Об этом заявил командир батальона терробороны Киева Петр Кузык в эфире 24 канала.

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По его словам, то, что сейчас на Востоке Украины эскалация увеличивается, было прогнозировано. Оккупанты просчитали этот шаг раньше времени.

Впрочем, вряд ли те "недобытки", которые Россия туда перебросит, очень боеспособны. Среди этих русских военных много испуганных и полностью деморализованных солдат.

Однако то, что много работы будет на Востоке и, возможно, будет вторая волна вторжения на Киев, отвергать никак нельзя. Однако я верю в ВСУ, в руководство. Мы все работаем на одну цель – победу Украины,

– добавил Кузик.

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