Беларусь может проголосовать "за" резолюцию ООН: что Запад пообещал Лукашенко

Европейскому Союзу очень выгодно, чтобы Беларусь была зависима от него, а не от Китая, в который самопровозглашенный президент Александр Лукашенко тоже обращался за помощью. Это будет играть на руку и Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок. По его словам, Запад мог предложить сотрудничество на выгодных ему условиях.

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Как меняется позиция Беларуси

Валерий Клочок объяснил, если белорусские власти смогут поддержать резолюцию ООН, то это будет очень сильный удар по России.

Мы уверенно можем говорить, что Запад сумел найти какие-то инструменты для того, чтобы убедить Лукашенко не вступать в войну в Украине – имеется в виду своими войсками.

– подчеркнул он.

По его мнению, именно этим фактором умело играет Лукашенко.

"Сегодня, когда он отказывается от приглашения Владимира Путина посещать Россию, указывает на то, что Запад что-то пообещал Лукашенко", – обратил внимание политический эксперт.

Речь идет сразу о трех ключевых предложениях.

Валерий Клочок объяснил, что мог предложить Запад Лукашенко в обмен на поддержку резолюции ООН: смотрите видео

Правильное решение в обмен на жизнь

Валерий Клочок рассказал, что, во-первых, Запад мог пообещать Лукашенко сохранение жизни.

"Совершенно очевидно, что на фоне убийства Владимира Макея следующим мог стать либо Лукашенко, либо кто-то очень близкий из его окружения, из родных даже", – объяснил он.

По его словам, не исключение, что из-за действий отца может пострадать сын – Николай Лукашенко.

"Лукашенко очень любит жизнь и очень любит власть", – подчеркнул он.

Клочок подчеркнул, что, вероятно, Запад пообещал Лукашенко сохранение его жизни даже после ухода от власти.

Белорусская манипуляция Россией

Политический эксперт подчеркнул, что есть большая вероятность того, что Беларусь отдаст свой голос "за". Впрочем, не следует забывать, что резолюция – это не обязывающий документ, поэтому будет говориться о прекращении войны на каких-то условиях.

Второй важный момент – это вероятность того, что до начала весны Лукашенко помилует политических заключенных.

Историй немало, которые Лукашенко действительно может использовать. Он очень хитер, коварен и у него есть возможность сыграть с Путиным, понимая, что тот потерял ту силу, которую имел год назад,

– сосредоточил внимание Клочок.

Третий момент, который может оказать существенное влияние на решение самопровозглашенного президента Беларуси – деньги. До начала широкомасштабного вторжения Лукашенко просил кредит в 3 миллиарда долларов у Европейского Союза.

"Для ЕС 3 миллиарда евро – это вообще не деньги. Они могли легко их дать", – подчеркнул он.

Политический эксперт сообщил, что такое развитие событий дает нам гарантию отсутствия угрозы с Севера.

Тем более, это шантаж, которым Лукашенко может играть сегодня против Путина.

"Россия ко второму фронту точно не готова", – объяснил он.

К тому же если ЕС не даст денег Лукашенко, то это может сделать Китай, с которым ведутся активные переговоры о сотрудничестве. ЕС и США абсолютно не выгодно, чтобы Китай посеял свое влияние в Беларуси.

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