Сегодня Кремль пытается убедить россиян, а также весь мир, что Россия готовится к продолжительной войне. Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок. Однако он вспомнил слова секретаря СНБО Алексея Данилова, что Россия уже начала свое наступление, но она захлебывается.

Смотрите также С большим наступлением у россиян большие проблемы, – Данилов

Санкции станут последним гвоздем в крышку гроба путинской России

Политический эксперт задается вопросом: если Россия уже захлебывается, имея столько мобилизационного ресурса и много оружия, что будет через 2-3 года?

Это ответ на санкционную политику Запада в отношении России – она действует,

– подчеркнул Клочок.

Он напомнил, что до начала полномасштабного вторжения России в Украину ему доказывали, что санкционная политика против России образца 2014 года является действенной, он не соглашался с этим.

"Вот сейчас она эффективна, потому что после 24 февраля 2022 года она стала совсем другой. Мне хотелось, чтобы санкции были еще более глобальными. Надеемся, что 10-й пакет санкций, который примут в ЕС к годовщине вторжения и который будет посвящен визиту Джозефа Байдена в Польшу и Генеральной ассамблее ООН, станет последним гвоздем в крышку гроба путинской России», – отметил аналитик.

Валерий Клочок спрогнозировал возможность России по ведению длительной войны: смотрите видео

Мощность России очень просела

Он подчеркнул, что сегодня не видит достаточного ресурса в стране-агрессора для проведения продолжительной войны в Украине России. Они любым способом будут добиваться стабилизации фронта и подписании какого-либо договора, который дал бы России возможность восстановиться хоть немного.

Нет у России мобилизационного ресурса в 25 миллионов. У них половина танков уничтожена, а также очень много другой бронированной техники. Мы видим очень много видео, где показывают, что у них танки Т-69 мохом поросли – ехать не могут. Это значит, что мощность России очень просела,

– подчеркнул Клочок.

По его словам, живой ресурс, если он не усилен бронированной техникой, не будет эффективным. Особенно на фоне того, что Запад поставляет Украине оружие и будет это делать и дальше.

Конечно, это большая проблема. Но санкционная политика, направленная на уменьшение доходов в государственный бюджет, существенно бьет по военным возможностям России,

– отметил Валерий Клочок.

Также политический эксперт обратил внимание, что у страны-агрессора граница не только с Украиной, а также с Китаем, странами Центральной Азии, с Японией, с которой она имеет спорные территории. Поэтому угроза для России не только со стороны Украины, хотя мы никогда не представляли для них угрозу, а наоборот. И Москве придется обороняться и на границах с другими государствами. Но на это Россия уже не имеет ресурса.

Ситуация на фронте: что известно