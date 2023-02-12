На этих территориях работают украинские партизаны, подпольщики и россияне пытаются, в частности, помешать их работе. Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

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Оккупанты поймут, что им врут

Также он предположил, что это может быть связано с тем, чтобы российские военнослужащие тоже не получали информацию.

В России снова опустился почти "железный занавес". А на территории этих областей они могут получить достоверную информацию. После этого по другому будут смотреть на происходящее вокруг и поймут, что им врут,

– сообщил майор ВСУ.

Он отметил, что среди российских военнослужащих есть много тех, кто не прочь сдаться нам в плен. И через Интернет они могут получить необходимую для этого информацию.

"Просто позвонить на какую-нибудь "горячую линию" в СБУ они не могут, потому что эти линии контролируются их разведкой. Поэтому те солдаты, которые хотят сдаться, боятся это делать", – отметил эксперт.

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Хотят прийти с "белым флагом"

По его словам, они могут найти нужные номера телефонов через наших партизан, чтобы позвонить с каких-то "левых" телефонов в наши воинские части и договориться, как можно прийти с "белым флагом".

"Такие случаи неоднократны, ведь там очень много людей желают сдаться – целые подразделения хотят это сделать. Именно поэтому оккупанты отключили интернет и, я думаю, что и мобильную связь, для того, чтобы помешать своим военным сдаться в плен", – отметил Алексей. Гетман.

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