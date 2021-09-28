Исключение Украины из схемы транзита – требование России, – Кулеба о газовом соглашении Венгрии

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба убежден, что сейчас нужно искать выход из кризиса, который возник после подписания транзитного договора между Венгрией и Россией. Однако нужно сделать все возможное, чтобы удовлетворить одновременно интересы украинской и венгерской сторон.

Кроме того, Дмитрий Кулеба призвал коллег из Венгрии действовать менее эмоционально. Зато нужно стать более прагматичными для поиска наилучшего пути решения этого вопроса.

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Венгрия имеет право на контракт

Глава МИД не отрицает того, что Венгрия имеет право заключать контракты с "Газпромом", однако можно было заключить не менее выгодный договор, который бы не исключал транзит газа через Украину. Однако Кулеба уверен, что условия контракта выставила Россия.

Мы понимаем, что исключение Украины из схемы транзита было требованием Российской Федерации – Венгрия это требование приняла. Это не отвечает нашим интересам. Мы свои интересы защищаем,

– заявил министр.

Также Кулеба добавил, что венгерская сторона слишком эмоционально реагирует на эту ситуацию и объяснил, что Украина тоже могла бы так же воспринимать все негативные высказывания в Венгрии, однако так не делает.

Украина обратится к Европейской комиссии

Глава МИД Украины подтвердил, что Украина обратится в Европейскую комиссию, чтобы та дала оценку венгерско-российскому контракту. Одной из причин обращения является выяснение того, насколько угрожающим для Европейского союза является это соглашение.

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