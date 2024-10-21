В Карпатах образовалось искусственное озеро: захватывающие фото

На одном из притоков реки Быстрик в Карпатах возникло искусственное озеро. Когда-то урочище часто заливалось водой, а сейчас оно полностью затоплено.

Об этой ситуации сообщает руководитель Черногорского поисково-спасательного поста Василий Фицак. Он наткнулся на озеро на прогулке.

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Как образовалось искусственное озеро

Василий Фицак случайно обнаружил это озеро вблизи поселка Осмолода на Ивано-Франковщине, когда прогуливался по лесу, собирая грибы.

По словам Фицака, на карте место обозначено как водопад Каменистый. Когда-то то урочище называлось Озерный, поскольку большая его площадь заливалась водой, а сейчас там озеро.

Искусственное озеро на одном из притоков реки Быстрик в Горганах. Осмолода. Несколько дней назад прогуливаясь в поисках грибов наткнулся на эту локацию. На карте обозначен водопад Каменистый. Когда-то это урочище называлось Озирный, так как большая площадь заливалась водой,

– отметил Фицак в соцсетях.

Сейчас местность довольно живописная, отмечает он.

Искусственное озеро в Карпатах / Фото Василия Фицака