Как ИИ повлиял на сокращение рабочих мест и какова ситуация в украинском IT

Искусственный интеллект стремительно меняет мировую экономику и рынок труда. Еще несколько лет назад технологии автоматизации казались инструментами, которые способны лишь дополнять человеческие усилия, но сегодня они все чаще становятся причиной сокращения рабочих мест. От офисных работников до творческих профессий – новые алгоритмы все эффективнее выполняют то, что раньше требовало человеческого участия.

По данным Всемирного экономического форума (ВЭФ), более 40% работодателей уже планируют уменьшить количество сотрудников из-за внедрения ИИ. Но этот процесс не только угрожает рабочим местам – он открывает новые возможности для тех, кто готов адаптироваться. Компании одновременно инвестируют в обучение и развитие персонала, чтобы работники могли работать вместе с новыми технологиями, а не конкурировать с ними.

Однако не все профессии смогут оставаться актуальными. 24 Канал опросил украинские IT-компании о том, как они используют ИИ и существует ли угроза на рынке труда.

Каким профессиям будет угрожать ИИ

В начале года ВЭФ опубликовал традиционный отчет Future of Jobs ("Будущее работы"), согласно которому 41% компаний намерены сократить свои рабочие места из-за автоматизации задач.

Однако не все так однозначно. 77% крупных компаний в мире планируют между 2025 и 2030 годами повышать квалификацию своих работников, чтобы они могли эффективно сотрудничать с новыми технологиями. Впрочем, в отличие от предыдущего отчета 2023 года, в нынешнем издании Future of Jobs не указано, что большинство технологий, включая ИИ, будут иметь "чистое положительное" влияние на количество рабочих мест.

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Развитие искусственного интеллекта и возобновляемой энергетики превращает рынок труда, увеличивая спрос на специалистов в технологических отраслях, но одновременно сокращая его для некоторых профессий, например графических дизайнеров,

– говорится в сообщении ВЭФ накануне ежегодной встречи в Давосе.

В своей статье к отчету Саадия Захиди, исполнительный директор форума, подчеркнула влияние генеративного ИИ на трансформацию различных отраслей. Эта технология способна создавать оригинальные тексты, изображения и другой контент на основе запросов пользователей.



Саадия Захиди / Фото WEF

Наибольшие риски сокращения рабочих мест – среди таких профессий, как работники почты, исполнительные секретари и специалисты по начислению заработной платы. Быстрое развитие ИИ и других технологий постепенно уменьшает их необходимость.

Интересно, что профессии графических дизайнеров и юридических секретарей впервые вошли в список профессий, которые быстрее всего теряют актуальность. Это свидетельствует о растущих возможностях генеративного ИИ в выполнении задач, ранее считавшихся исключительно человеческими.

Кто выиграет от ИИ

В то же время спрос на специалистов с навыками работы с ИИ продолжает расти. Почти 70% компаний планируют нанимать сотрудников, способных разрабатывать инструменты для ИИ, а 62% – тех, кто сможет эффективно сотрудничать с новыми технологиями.

Важно! Мировая экономика все больше нуждается в специалистах в таких сферах, как Big Data, финансовые технологии, машинное обучение, разработка программного обеспечения, управление безопасностью и хранением данных.



Также будет расти спрос на экспертов по созданию электромобилей и автономных машин, UI/UX-дизайнеров, аналитиков данных, инженеров-экологов, специалистов по интернету вещей, DevOps-инженеров, аналитиков по информационной безопасности и инженеров по возобновляемой энергетике.

Несмотря на опасения, в отчете указано, что основное влияние ИИ, в частности генеративных технологий, будет заключаться в усилении человеческих навыков через сотрудничество между людьми и машинами, а не в тотальном замещении труда. Впрочем, некоторые отрасли уже почувствовали это влияние: компании вроде Dropbox и Duolingo в прошлые годы сократили персонал, ссылаясь на внедрение искусственного интеллекта.

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Большинство руководителей – 86% – убеждены, что искусственный интеллект и связанные с ним технологии существенно изменят их бизнес до 2030 года.

Ожидается, что ИИ и обработка информации создадут около 11 миллионов новых рабочих мест, хотя одновременно могут вытеснить с рынка примерно 9 миллионов, что приведет к чистому росту рабочих мест в этой сфере.

Согласно отчету, наибольший рост до 2030 года ожидается в технологических сферах. К лидерам среди таких позиций относятся:

специалисты по Big Data;

финтех-инженеры;

специалисты по ИИ и машинному обучению;

разработчики программного обеспечения и приложений;

специалисты по управлению безопасностью;

специалисты по хранилищам данных;

специалисты по беспилотным и электрическим транспортным средствам;

UI/UX-дизайнеры;

водители легких грузовиков и для доставки;

специалисты по интернету вещей;

аналитики данных;

инженеры-экологи;

аналитики информационной безопасности;

DevOps-инженеры;

инженеры по возобновляемой энергетике.

Тенденции, описанные в отчете, обнаружили благодаря масштабному опросу работодателей, которое охватило 1000 компаний из 55 стран и 22 отраслевых кластеров. Участники исследования представляли более 14 миллионов работников, что позволило сформировать комплексный взгляд на современный рынок труда и его перспективы.

Как в украинском ІТ используют искусственный интеллект

24 Канал опросил представителей украинской IT-отрасли – как они пользуются ИИ и как эта технология влияет на рабочие процессы.

В украинской IT-компании Intellias 24 Каналу рассказали, что в 2024 году в их компании клиентские заказы в направлении искусственного интеллекта выросли почти втрое по сравнению с 2023 годом. А по сравнению с 2022-м – почти в пять раз. То есть спрос на автоматизацию растет и эта тенденция продолжится в 2025 году, отметили в Intellias.

Внедрение ИИ может привести к сокращению определенных рабочих мест, связанных с рутинными задачами, прокомментировал 24 Каналу Орхан Гасимов, младший вице-президент по технологиям IT-компании GlobalLogic.



Орхан Гасимов / Фото предоставлено 24 Каналу GlobalLogic

По данным ВЭФ, около 40% компаний в мире планируют уменьшить количество работников в ближайшие 5 – 10 лет из-за автоматизации. Однако многие компании также инвестируют в переподготовку работников, чтобы адаптировать их к работе в условиях автоматизации. К примеру, в рамках партнерства с Google Cloud, Hitachi, материнская компания GlobalLogic, научит более 50 000 специалистов технологиям GenAI,

– пояснил Гасимов.

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В Intellias же добавили, что не только разрабатывают решения по автоматизации, но и внедряют ИИ-инструменты для отдельных процессов внутри компании.

В последние годы в компании сфокусировались на автоматизации процессов, связанных с HR-функциями, профессиональным и карьерным развитием.

В начале 2024 года в Intellias запустили и продолжают развивать IntelliAssistant. Это инструмент, на базе которого можно создавать другие ассистенты в корпоративной среде на базе искусственного интеллекта. С его помощью запускаются инструменты, которые берут на себя часть HR-функций и внутренних коммуникаций со специалистами и специалистками компании.

В планах компании – использование платформы и во время онбординга новых специалистов. Также IntelliAssistant помогает искать информацию в корпоративной базе знаний. Например, о том, как взять отпуск, как найти ментора или узнать больше о клиентских проектах. Ассистент помогает быть на связи со специалистами во время чрезвычайных ситуаций, таких как ракетные обстрелы в Украине или наводнения в Польше.

Интересно! Согласно исследованию IT Research Ukraine 2024 Львовского IT Кластера, 5,4% ІТ-компаний уже внедрили политику корректировки вознаграждения с использованием ИИ-ассистента.

Кроме автоматизации HR-процессов, Intellias создает АІ-решения для программной инженерии. Команда Intellias разрабатывает помощника для кодирования на основе искусственного интеллекта IntelliCopilot. Он предлагает безопасный доступ по запросу к модели ChatGPT-4 Turbo, развернутой на Azure. При этом IntelliCopilot имеет значительно более низкую стоимость, чем популярные на рынке аналоги.

Этот помощник является решением во время роста сложности программных проектов и необходимостью ускорить циклы разработки, когда традиционные подходы к кодированию требуют трансформации,

– рассказали в Intellias.

"При автоматизации отдельных процессов важно держать в фокусе понимание, каким именно вариантам использования ИИ следует отдать приоритет. Ведь из-за широкого спектра возможностей многим организациям трудно понять, какие решения искусственного интеллекта являются актуальными. Поэтому необходимо четкое стратегическое планирование и понимание бизнес-целей. Это имеет решающее значение", – говорят в компании.

Орхан Гасимов из GlobalLogic, в свою очередь, добавил, что в Украине действительно используют нейросети для оптимизации процессов в IT. Это автоматизация тестирования, генерация кода, обработка больших данных и тому подобное.

По данным Минцифры, по количеству AI-компаний Украина – вторая в Центрально-Восточной Европе. У GlobalLogic тоже используют нейросети и ИИ в разработке, если это согласовано с заказчиком.

Более 80% всех мировых компаний еще даже не прошли трансформацию данных. Для того чтобы подключить к работе искусственный интеллект, нужно иметь платформу данных, где будет собрана вся информация о продуктах.



Ее нужно отфильтровать, проанализировать и почти 80% компаний еще на пути трансформации. Есть также вопрос обучения персонала, рассказывал в интервью 24 Каналу Орхан Гасимов.

Существует ли угроза сокращений из-за ИИ в украинском IT

Конечный эффект от развития ИИ трудно предсказать, считают в Intellias:

Мы действительно наблюдаем отложенный спрос на ИИ-решения. Но системы ИИ могут эффективно функционировать только при условии, что они учатся на высококачественных, релевантных и хорошо структурированных данных. А эти данные может задать только человек.

Поэтому искусственный интеллект, скорее всего, будет дополнять человеческую работу, считают в Intellias. Но, вероятно, со временем будет определенный процент рабочих мест по различным индустриям, где произойдет переход на ИИ.

В то же время в компании утверждают, что трудно прогнозировать, какая именно доля рабочих мест это будет. Ведь для Украины важным фактором еще является полномасштабная война и ситуация на фронте. Также непосредственно для ІТ-индустрии ситуация зависит от состояния мировых рынков.

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В Intellias добавляют, что внедрение ИИ-решений не имеет целью заменить людей. Настоящая цель – автоматизировать определенные процессы, чтобы забрать у сотрудников и сотрудниц часть рутинных задач, высвободив время для работы над более масштабными и интересными задачами, и максимально упростить работникам доступ к услугам и сервисам компании.