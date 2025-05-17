Цифровая диктатура по-американски: как в США хотят заменить госслужащих ИИ-агентами

В США набирает обороты еще один проект по автоматизации правительственных процессов с помощью искусственного интеллекта. Он предусматривает запуск ИИ-агентов в рабочие процессы федеральных учреждений.

ИИ-агенты – это автономные программы, способные самостоятельно выполнять типичные задачи – от обработки документов до внутренней коммуникации между ведомствами. Они должны заменить десятки тысяч госслужащих, которых обещают "перенаправить" на другую работу. Но за красивыми словами об эффективности скрывается тревожная перспектива: передача властных функций в руки непрозрачных алгоритмов и технологических корпораций, таких как Palantir.

Приближаются ли США к своему варианту цифровой диктатуры – не принудительной, а "эффективной", с искусственным интеллектом вместо чиновников и бизнесменов вместо избранных представителей – читайте в материале 24 Канала.

Как рекрутер DOGE подбирает кадры для запуска армии ИИ-агентов в госсекторе США

В США стартует еще один проект, направленный на автоматизацию работы государственных органов с помощью искусственного интеллекта, пишет WIRED. И занимается этим Энтони Янчсо – сооснователь правительственного стартапа AccelerateX и один из первых рекрутеров в DOGE – "департаменте эффективности правительства", неформальном проекте, запущенном Трампом и возглавляемом Маском.

Во внутреннем Slack-канале экс-работников Palantir (более 2 000 человек) Янчсо написал, что набирает технических специалистов на "проект на стыке с DOGE". Речь идет о разработке бенчмарков и запуске ИИ-агентов в живые рабочие процессы федеральных агентств. Эти агенты – автономные программы, способные самостоятельно выполнять задачи. По мнению Янчсо, потенциал проекта – автоматизация более 300 типичных ролей и высвобождение около 70 тысяч штатных работников для "более нужных задач" на следующий год.



Энтони Янчсо / Фото с X.com/aiwrapper

Работа предусматривает физическое присутствие в Вашингтоне, без допуска к секретной информации. Но кому именно будут подчиняться эти специалисты – не уточняется. Компания Palantir комментариев не предоставила.

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Публикация Янчсо вызвала бурную реакцию. В ответ в чате появились эмодзи: восемь клоунских лиц, три мужчины, лижущих сапог, несколько "дизлайков" с Хоакином Фениксом из фильма "Гладиатор" и три "фашиста". Хотя немного сердец немного все-таки было – аж три.

DOGE не выглядит заинтересованным в том, чтобы находить "более содержательную работу" для госслужащих,

– заметил один из пользователей.

Его комментарий поддержали одиннадцатью лайками. Другой добавил: "Если честно, всех нас в конце концов заменит де**мовая автозамена, созданная ChatGPT".

И еще один едкий комментарий: "Насколько этот проект на самом деле "на стыке" с DOGE? Кремль тоже должен согласовывать или уже нет?"

Кто такой Энтони Янчсо и что такое AccelerateX

AccelerateX – это обновленная версия предыдущего стартапа AccelerateSF. Ранее его команда проводила ИИ-хакатоны для решения социальных проблем Сан-Франциско. Например, Янчсо предлагал использовать большие языковые модели для автоматизации заполнения разрешительных форм, чтобы ускорить строительство жилья и снизить его стоимость.

В 2023 году стартап получил определенную поддержку от OpenAI и Anthropic (последняя опровергла инвестиции, но подтвердила, что предоставила доступ к своему API в бета-версии).

В 2024 году команда сделала ребрендинг, переименовавшись в AccelerateX, и объявила:

Устаревшие технологии тормозят правительство США. Старые подрядчики продают сломанные системы по заоблачным ценам. Это вредит каждому американцу.

По словам источников WIRED, компания заключила партнерство с Palantir и, вероятно, получила финансирование от акселератора OpenAI Converge 2. Соосновательница AccelerateX Рэйчел Й указана на LinkedIn как участница программы. Ее бывшая коллега Кай Сорин теперь работает в OpenAI. Обе не ответили на запросы журналистов.

Что происходит с DOGE

DOGE, внимание к которому постепенно спадает, – это неофициальная структура, которая возникла в первые дни второй каденции Дональда Трампа.

Хотя официально DOGE возглавляет Эми Глисон, фактическим лидером проекта считается Илон Маск, который, по словам Трампа, является "де-факто главой" DOGE. Так называемый департамент эффективности правительства был создан для выявления и устранения неэффективных расходов в федеральном правительстве. В частности, департамент внедряет искусственный интеллект для автоматизации процессов и сокращения бюрократии. Одним из таких проектов является чат-бот GSAi, разработанный для Общей административной службы США (GSA), который имеет целью автоматизировать анализ контрактов и оптимизировать внутренние коммуникации.

В первые четыре месяца работы DOGE более 121 тысячи госслужащих США были уволены или находятся под такой угрозой, также урезаны гранты и программы. Этот процесс сопровождался хаосом, судебными исками и протестами министров, в частности Госсекретаря Марко Рубио и главы Минфина Скотта Бессента, пишет CNN.

Деятельность DOGE стала объектом критики со стороны общественности и специалистов. В частности, департамент обвиняют в массовых увольнениях федеральных служащих и нарушении конфиденциальности данных граждан. Говорилось о том, что DOGE использует искусственный интеллект для мониторинга коммуникаций работников федеральных агентств, ища "враждебные" высказывания в отношении Трампа или Маска.

Кроме того, возникают юридические вопросы относительно роли Илона Маска в DOGE. Хотя Белый дом официально заявляет, что Маск является лишь советником и не имеет полномочий принимать правительственные решения, суды рассматривают его действия как такие, которые имеют фактическую власть.

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Недавно президент Трамп заявил, что DOGE является временной структурой, которая "в определенный момент" прекратит свое существование. Илон Маск, как специальный государственный служащий, может занимать свою должность только в течение 130 дней, после чего планирует вернуться к руководству своими компаниями.

Интересно! В подкасте WIRED Uncanny Valley проанализировали уход Илона Маска от активного участия в DOGE – он сосредотачивается на своих компаниях, в частности Tesla, которая сейчас сталкивается с серьезными вызовами. В то же время, хоть Маск и заявил об уходе, его влияние на DOGE – и на трансформацию правительственного управления через технологии – уже глубоко укоренилось.

В чем опасность ИИ для правительственных дел в США

WIRED приводит предупреждение Орена Этциони, соучредителя ИИ-стартапа Vercept: хоть ИИ и справляется с некоторыми задачами, такими как онлайн-поиск, его результаты могут быть непредсказуемыми. Боты для клиентского сервиса, например, придумывают правила, которых не существует. Даже в исследовательских задачах нужен человеческий контроль.

Нам необходимо правительство, на которое можно положиться, а не то, что играет с технологиями на грани возможного,

– говорит Этциони.

По его словам, идея о том, что ИИ заменит 70 тысяч работников, не выдерживает критики: "Разве что вы пользуетесь очень творческой арифметикой".

След Тилля и тревожные перспективы

Янчсо, деятельность которого журналисты WIRED впервые заметили еще в феврале, стал одним из первых, кто начал подбирать кадры для DOGE – еще до инаугурации Дональда Трампа. В декабре 2024 года, по словам источников, он получил приглашение от Стива Дэвиса – президента The Boring Company (ее основал Илон Маск) и одновременно одного из участников DOGE. Тогда Янчсо написал в Slack-группе для бывших работников Palantir, что помогает команде Маска найти технические таланты для новой администрации:

Это исторический шанс построить эффективное правительство и сократить федеральный бюджет на треть. Если вам интересно принять участие в этой миссии – дайте знать в ближайшее время.

Источник в SpaceX, который попросил об анонимности, потому что не уполномочен общаться с прессой, сообщил, что Янчсо действительно работал в вашингтонском офисе компании в дни перед инаугурацией – вместе с несколькими другими людьми, которые стали ядром будущего DOGE. На запрос журналистов SpaceX не ответила.

Palantir, в свою очередь, имеет к этой истории непосредственное отношение. Ее соучредитель – миллиардер Питер Тиль, давний сторонник Трампа и соратник Маска. Компания давно получает крупные госзаказы и предоставляет аналитические инструменты для Пентагона, Таможенной службы и других органов. Во второй администрации Трампа Palantir присоединилась к созданию так называемого мега API, который должен объединить данные Налоговой службы с другими ведомствами, а также сотрудничает с Иммиграционной службой над платформой тотального слежения – чтобы выявлять мигрантов для депортации.

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Несмотря на "качели" во взаимоотношениях Трампа и Маска, над США нависает опасность превращения в цифровой концлагерь. Фразы вроде "исторический шанс сократить федеральный бюджет" звучат мощно, но в реальности могут означать массовые увольнения, передачи ключевых процессов искусственному интеллекту и техногигантам – компаниям вроде Palantir, которая уже строит систему для объединения правительственных баз данных.

Звучит тревожно и похоже на китайскую модель цифрового контроля – только в стиле американской корпорации. Если искусственный интеллект, с его ошибками, галлюцинациями и алгоритмическим уклоном, начнет массово решать, кого увольнять, как толковать законы или кому давать доступ к социальным услугам, – это уже не оптимизация, а цифровой хаос в подарочной обертке с лозунгом эффективности.