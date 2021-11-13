Искусственный кризис, автор которого Путин, а цель – весь Евросоюз, – Монастырский о мигрантах

Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши спровоцировал президент России Владимир Путин. И цель его – не Польша, а весь Европейский Союз.

Об этом говорил в телеэфире 12 ноября министр внутренних дел Денис Монастырский. Он убежден, что ситуация у польской границы – это часть гибридной войны.

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Миграционный кризис искусственный, и автор его – Путин

Глава МВД Украины Денис Монастырский убежден, что кризис с мигрантами на границе Польши и Белоруссии спровоцировал президент России Владимир Путин. И этот кризис – часть гибридной войны. Министр особо подчеркнул, что на той границе сейчас вовсе не беженцы стоят.

Беженцы – это убегающие от опасности люди. Сейчас в этих странах, откуда эти люди, нет угроз. В 2015 году в Сирии и Ираке были боевые действия, люди спасали свои жизни. Сейчас же мы наблюдаем обострение ситуации и искусственно спровоцированный кризис, автор которого – Путин. Это часть гибридной войны и агрессии,

– сказал Монастырский.

Причем цель этого кризиса – не Польша, а весь Европейский Союз.

Тысячи людей направляются к границам ЕС, которые нужно защищать

Об этом поговорил по телефону министр внутренних дел Украины с польским коллегой в сей же день. По словам Дениса Монастырского, Мариуш Каминский подтвердил, что польское общество неоднозначно в оценке мигрантов – одни категорически против, другие просили пропустить людей в Польшу.

Сам украинский министр считает, что разных точек зрения здесь быть на самом деле не может.

Я призываю всех граждан быть едиными: не может в этой ситуации быть разных точек зрения. Это война! Тысячи людей направляются к границам ЕС. Убежден, что наша граница – это символическая граница Европы. Наша задача – ее защищать,

– подчеркнул Монастырский.

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