В Испании на дне моря нашли одно из самых больших сокровищ римских золотых монет: фото клада
Источник:University of Alicante
На дне моря в бухте испанского города Хавея археологи обнаружили древнеримские золотые монеты. Они пролежали в воде 1,5 тысячи лет и датируются концом IV – началом V века.
Клад нашли в заливе Поритчол, в котором было проведено множество подводных археологических раскопок. Сначала 8 монет из коллекции древнеримских монет нашли дайверы-любители Луис Лэнс и Сезар Гимено.
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Мужчины сообщили о своем открытии руководству города, а затем привели морских археологов к месту. Специалисты обнаружили 53 монеты конца IV – начала V веков нашей эры.
Удалось идентифицировать:
- 3 монеты с изображением римского императора Валентиниана I;
- 7 монет с изображением Валентиниана II;
- 15 – Феодосия I Великого,
- 17 – из Аркадио;
- 10 – из Гонория.
Вокруг находки лежали и ржавые гвозди и остатки свинца. Эксперты предположили, что сундук с монетами спрятали, чтобы уберечь от ограбления, но со временем дерево сгнило и монеты рассыпались по дну бухты.Обратите внимание! Это одно из самых больших сокровищ римских золотых монет, найденных в Испании. По словам ученых, если учитывать историческую ценность клада – он неоценим.
В Испании нашли одно из самых больших сокровищ римских золотых монет / Фото University of Alicante