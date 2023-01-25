В Испании задержали пенсионера: вероятно, отправил письма со взрывчаткой украинскому посольству

В испанском муниципалитете Миранда-де-Эбро арестовали 74-летнего пенсионера. Его подозревают в отправке писем со взрывчаткой украинскому посольству

Пенсионера задержали в городе Бургос в среду, 25 января. Его подозревают в отправке по меньшей мере шести писем с пиротехническими материалами в конце ноября и начале декабря 2022-го.

К теме Возле посольства Украины в Мадриде произошел взрыв: есть раненый

Что известно о подозреваемом

По данным СМИ, арестованный 74-летний мужчина является гражданином Испании. До ухода на пенсию он работал государственным служащим в городском совете Витории.

Следствие указывает на то, что он якобы действовал в одиночку и неизвестно, чтобы был связан с любой группой. Полиция проводит обыск в его доме в городе Бургос.

Заметим, что все письма были отправлены из Вальядолида и содержали самодельные устройства. Они активировали небольшой заряд пороха с помощью лески, предназначенной для вспышки. Также там были вставлены металлические части – крохотные шарики, как шрапнель.

Что известно о письмах со взрывчаткой