Как в Испании спасали украинку, которая сорвалась в пропасть, делая селфи: видео 18+

В испанской больнице умерла 26-летняя украинка, которая сорвалась в пропасть, пытаясь сделать селфи. В сети обнародовали видео, как спасатели доставали девушку из воды.

Трагедия с украинкой случилась на популярной среди туристов достопримечательности "Балкон Средиземноморья" в испанском городе Бенидорм.

К теме Украинка, которая упала в пропасть в Испании, умерла в больнице

Видео спасения украинки

На опубликованных кадрах заметно, как спасатель через волны пытается добраться до без сознания девушки, которая качается на воде.

Напомним, очевидцы рассказали, что девушка вылезла на периллы, потому что хотела сделать эффектное селфи. Дальше она потеряла равновесие, сорвалась и упала в море, ударившись о камни.

Как спасали украинку: смотрите видео (18+)

Гибель украинки в Испании: что известно

Инцидент произошел 14 сентября. После падения в пропасть девушка находилась в бессознательном состоянии и получила серьезные травмы.

Ее эвакуировали в порт Бенидорм, где была установлена временная палатка, там украинку пытались реанимировать. После ее доставили в больницу Аликанте.

К сожалению, жизнь девушки не удалось сохранить.