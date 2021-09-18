Трагедія з українкою трапилася на популярній серед туристів пам'ятці "Балкон Середземномор'я" в іспанському місті Бенідорм.

До теми Українка, що впала у прірву в Іспанії, померла у лікарні

Відео порятунку українки

На опублікованих кадрах помітно, як рятувальник через хвилі намагається дістатися до непритомної дівчини, яка гойдається на воді.

Нагадаємо, очевидці розповіли, що дівчина вилізла на бильця, бо хотіла зробити ефектне селфі. Далі вона втратила рівновагу, зірвалася і впала у море, вдарившись об каміння.

Як рятували українку: дивіться відео 18+

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Інцидент трапився 14 вересня. Після падіння у прірву 26-річна дівчина перебувала в непритомному стані й отримала серйозні травми.

Її евакуювали в порт Бенідорм, де був встановлений тимчасовий намет, там українку намагалися реанімувати. Опісля її доправили до лікарні Аліканте.

На жаль, життя дівчини не вдалося зберегти.

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