В Испании в туристическом районе вспыхнул масштабный пожар: людей эвакуируют
17 июля 2021 , 21:34Читати новину українською
Источник:Euro News
В Испании, возле парка Кап-де-Крус, популярного туристического района, вспыхнул пожар. Сотни местных жителей и отдыхающих эвакуировали.
Предполагают, что причиной пожара мог стать непогашенный окурок. Однако полиция еще устанавливает обстоятельства.
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Масштабы возгорания
Огонь распространился на более чем 400 гектаров леса и кустарников. В Каталонии направили на борьбу с пожаром 6 самолетов и 90 спасателей.
Спасателям пришлось эвакуировать около 350 человек. Среди них были туристы и местные.
Есть пострадавшие
В результате возгорания пострадали 5 человек. В частности, 4 пожарных и один сотрудник подразделения по защите леса.
Лесной пожар в Испании, смотрите видео:
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