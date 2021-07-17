В Испании в туристическом районе вспыхнул масштабный пожар: людей эвакуируют

В Испании, возле парка Кап-де-Крус, популярного туристического района, вспыхнул пожар. Сотни местных жителей и отдыхающих эвакуировали.

Предполагают, что причиной пожара мог стать непогашенный окурок. Однако полиция еще устанавливает обстоятельства.

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Масштабы возгорания

Огонь распространился на более чем 400 гектаров леса и кустарников. В Каталонии направили на борьбу с пожаром 6 самолетов и 90 спасателей.

Спасателям пришлось эвакуировать около 350 человек. Среди них были туристы и местные.

Есть пострадавшие

В результате возгорания пострадали 5 человек. В частности, 4 пожарных и один сотрудник подразделения по защите леса.

Лесной пожар в Испании, смотрите видео:

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