Припускають, що причиною пожежі міг стати непогашений недопалок. Проте поліція ще встановлює обставини.
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Масштаби займання
Вогонь поширився на понад 400 гектарів лісу і чагарників. У Каталонії спрямували на боротьбу з пожежею 6 літаків і 90 рятувальників.
Рятувальникам довелось евакуювати близько 350 осіб. Серед них були туристи та місцеві.
Є постраждалі
У результаті займання постраждали 5 людей. Зокрема, 4 пожежників та один співробітник підрозділу по захисту лісу.
Лісова пожежа в Іспанії, дивіться відео:
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