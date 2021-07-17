Припускають, що причиною пожежі міг стати непогашений недопалок. Проте поліція ще встановлює обставини.

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Масштаби займання

Вогонь поширився на понад 400 гектарів лісу і чагарників. У Каталонії спрямували на боротьбу з пожежею 6 літаків і 90 рятувальників.

Рятувальникам довелось евакуювати близько 350 осіб. Серед них були туристи та місцеві.

Є постраждалі

У результаті займання постраждали 5 людей. Зокрема, 4 пожежників та один співробітник підрозділу по захисту лісу.

Лісова пожежа в Іспанії, дивіться відео:

Пожежі у світі: останні новини

  • У кількох регіонах Росії спалахнули масштабні лісові пожежі. Вони охопили площу понад 1 мільйон гектарів.
  • В Іраку сталась трагедія. У місті Ен-Насирія 12 липня спалахнула масштабна пожежа у лікарні для коронавірусних хворих. У результаті займання загинули щонайменше 50 людей, понад 70 вдалося врятувати.
  • У Каліфорнії була аномальна спека. Через це спалахнули пожежі. Вогонь знищив близько десятка будинків. Людей теж евакуювали.