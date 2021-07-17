Припускають, що причиною пожежі міг стати непогашений недопалок. Проте поліція ще встановлює обставини.

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Масштаби займання

Вогонь поширився на понад 400 гектарів лісу і чагарників. У Каталонії спрямували на боротьбу з пожежею 6 літаків і 90 рятувальників.

Рятувальникам довелось евакуювати близько 350 осіб. Серед них були туристи та місцеві.

Є постраждалі

У результаті займання постраждали 5 людей. Зокрема, 4 пожежників та один співробітник підрозділу по захисту лісу.

Лісова пожежа в Іспанії, дивіться відео:

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