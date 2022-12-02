Испания передала Украине первые системы ПВО Hawk, – Резников
Источник:Алексей Резников
Украина получила от Испании первую систему противовоздушной обороны Hawk.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что сегодня встретился с министром обороны Испании – Маргаритой Роблес в Одессе.
Внимание Силы ПВО уничтожают примерно 80% вражеских целей, – Залужный
"Испания уже предоставила нам первые Hawk", – отметил Резников.
Он также сообщил, что вместе с министром они почтили память героев, которые пали в боях за Украину и посетили наших воинов в госпитале.
Испания поддерживает Украину: гуманитарная и помощь по безопасности будет продолжаться. В Испании будут тренировать больше наших бойцов,
– добавил министр обороны.
Кратко о преимуществах ПВО Hawk
Это средство ПВО – ЗРК прошлого поколения, однако в 2020 году оно прошло модернизацию НАТО. Поэтому хотя этот комплекс и выглядит старомодно, на самом же деле он эффективно выполняет свои задачи.
По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, ПВО Hawk имеет более-менее нужную дальность для того, чтобы перекрыть определенные участки.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своем стиле отреагировал на новости о поставках Украине ПВО Hawk.
К слову, министерство иностранных дел Испании пообещало поставку большего количества систем противовоздушной обороны и генераторов Украине.Важно! В министерстве обороны Испании заявили, что получившие ведомства страны посылки со взрывчаткой никак не повлияют на поддержку украинцев в войне с Россией. Испания и дальше продолжит финансовую помощь нашему государству.