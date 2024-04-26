Ракеты дляPatriot и не только: Испания предоставит Украине военную помощь

Днем, 26 апреля, руководительница оборонного ведомства Испании анонсировала дополнительное вооружение для нашего государства. Украина сможет получить ракеты к Patriot, а также ряд других вооружений.

Еще недавно Испания вместе с Грецией отказывалась предоставлять Patriot Украине, поскольку в стране пока есть только три ЗРК. Однако заметим, что ранее Испания передала Украине почти все свои зенитно-ракетные комплексы Hawk, потому что не могли предоставить Patriot. Однако сейчас страна явно изменила свое решение.

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Ракеты к Patriot, артиллерия и боеприпасы

Руководительница министерства обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что ее страна направит в нашу страну военную помощь. Как сообщила чиновница, ракеты к Patriot уже в течение четырех дней прибудут на базу материально-технического обеспечения.

Однако никакой информации относительно того, сколько именно ракет будет предоставлено Украине. Министр отметила также, что Испания недавно отправила в Украину наборы медикаментов и индивидуальных боевых аптечек.

В частности, днях наше государство получило новую партию крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов. Вскоре Испания поставит боеприпасы калибра 155 и 120 миллиметров в Украину. В течение ближайших два месяца поддержка от Испании будет содержать:

легкие и тяжелые пулеметы;

защищенные колесные транспортные средства материально-технического обеспечения;

бронированные машины пехоты;

противотанковые средства;

гаубицы полевой артиллерии.

По ее словам, за этими поставками последуют поставки различных систем противовоздушного наблюдения и дистанционных станций вооружения для защиты от беспилотников. В то же время подготовка новых танков Leopard к передаче Украине идет по плану, и что первые единицы будут готовы к концу июня 2024 года.

Детали о том, почему Испания отказывалась от предоставления Patriot

Как сообщали ранее в Минобороны Испании, комплекс, который они отказываются передавать, развернули еще в 2013 году на границе Турции и Сирии. Вместо него они согласились передать определенное количество ракет для противовоздушной системы.

Министерство обороны Испании утверждает, что их вооруженные силы имеют недостаток определенных видов вооружений, среди которых и средства противоракетной обороны. Тем более система Patriot доказала свою высокую эффективность в случае ракетной атаки на войне в Украине и Ближнем Востоке.

Испания имеет три полностью укомплектованные комплексы Patriot, которые состоят из пусковых установок, радаров и пунктов управления. Их приобрели в Германии еще в 2004 и 2014 годах. Однако, ракет к этим комплексам в резерве испанцев очень ограниченное количество