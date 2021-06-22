Испания таки помиловала лидеров движения за независимость Каталонии

Правительство Испании помиловало каталонских политиков, которых осудили за участие в организации незаконного референдума о независимости в 2017 году. Этот шаг поможет успокоить напряженность в Каталонии.
Лидеров движения за независимость отправили в тюрьму после того, как их признали виновными в подстрекательстве к мятежу в 2019 году. Еще нескольких человек осудили за неповиновение, но их не лишали свободы.
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Сколько продлится процесс освобождения
Освобождение заключенных может занять несколько дней. Все из-за того, что помилование должен подписать король Испании Филипп VI. После этого его опубликуют в Официальном вестнике страны.
Решение о помиловании каталонских политиков не отменяет запрет заключенным занимать должности. Стоит заметить, что ряд политических партий, включая ультраправую Vox, заявили о намерении обжаловать это решение.Обратите внимание! Стремление полуавтономного региона к независимости почти 4 года назад привело Испанию к крупнейшему политическому кризису за последние 40 лет.
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Что этому предшествовало
- Верховный суд Испании в октябре 2019 года приговорил к тюремному заключению 9 каталонских политиков. Такое решение вызвало протесты в Каталонии.
- В конце мая 2021 года Верховный суд страны выступил против помилования политиков Каталонии, которых осудили за участие в организации незаконного референдума в 2017 году.
- В Мадриде в июне началась многотысячная акция против помилования политиков.