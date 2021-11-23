В Испанию пришла зима: выпало примерно 20 сантиметров снега
Источник:Yahoo News
Испанию накрыл мощный снегопад. Зимние осадки прошли в центральной и северной части страны. За сутки там нападало примерно 20 сантиметров снега.
Сильнейшую метель зафиксировали в горной местности. Там царит по-настоящему зимняя погода.
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В Испании выпал снег
Снег в Испании начал падать еще 22 ноября и продолжился и на следующий день. Больше всего осадков зафиксировали в северных и центральных регионах. За сутки там выпало примерно 20 сантиметров снега.
Из-за ухудшения погодных условий было затруднено движение по автодорогам, коммунальщикам пришлось расчищать их с помощью техники.
В Испании – метели / Фото The Olive Press
В стране и дальше будет идти снег
Испанцев просят быть на дорогах осмотрительнее из-за гололеда и избегать излишнего риска. Синоптики заявляют, что в течение недели еще будет снежить. Похолодание там объясняют арктическим фронтом, который накрыл юг Европы.
В горах Испании выпало много снега / Твитер Shaun Riordan
Испанию накрыли снегопады: смотрите видео
Снег в Испании: смотрите видеоОбратите внимание! На горе Поп Иван Черногорский, что в украинских Карпатах, снова ударили морозы. Утром 23 ноября температура воздуха опустилась там до -6 градусов. Горные спасатели показали фото бывшей обсерватории на вершине горы – она полностью покрыта снегом.