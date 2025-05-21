В Испании застрелили экс-советника Януковича Портнова, – Reuters

Утром 21 мая в Испании был застрелен бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов. Убийство произошло в Мадриде.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Портнова застрелили

Источники агентства сообщили, что неизвестный стрелок или стрелки застрелили Андрея Портнова утром среды возле ворот американской школы в элитном районе Мадрида Посуэло.

Полиция получила звонок о стрельбе в 09:15 по местному времени. Правоохранители не назвали имя жертвы.

По данным радиостанции Cadena SER, он якобы вел своих детей в школу, когда его застрелили.

Андрей Портнов получил ранения, несовместимые с жизнью. Умер на месте.

СМИ сообщают, что было несколько выстрелов из огнестрельного оружия. В частности, 4 удара в область груди и еще 1 – в голову.

Источники 24 Канала в Силах обороны подтвердили смерть Портнова. Он был бывшим помощником беглого президента Виктора Януковича.