В Испании застрелили экс-советника Януковича Портнова, – Reuters
- Бывшего советника Януковича Андрея Портнова застрелили утром 21 мая в Испании.
- Портнов получил ранения, несовместимые с жизнью. Умер на месте.
Утром 21 мая в Испании был застрелен бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов. Убийство произошло в Мадриде.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Портнова застрелили
Источники агентства сообщили, что неизвестный стрелок или стрелки застрелили Андрея Портнова утром среды возле ворот американской школы в элитном районе Мадрида Посуэло.
Полиция получила звонок о стрельбе в 09:15 по местному времени. Правоохранители не назвали имя жертвы.
По данным радиостанции Cadena SER, он якобы вел своих детей в школу, когда его застрелили.
Андрей Портнов получил ранения, несовместимые с жизнью. Умер на месте.
СМИ сообщают, что было несколько выстрелов из огнестрельного оружия. В частности, 4 удара в область груди и еще 1 – в голову.
Источники 24 Канала в Силах обороны подтвердили смерть Портнова. Он был бывшим помощником беглого президента Виктора Януковича.