В эксклюзивном интервью 24 Каналу советник главы ОПУ Михаил Подоляк ответил, наносила ли Украина удары по стране-агрессору западным оружием. Важно, что по состоянию на 29 мая уже 11 стран-партнеров официально разрешили бить их оружием по территории России.

К теме Разрешение Украине бить по России: почему страны Запада начали менять позицию

ВСУ бьют по России только собственным оружием

Украина строго придерживается договоренностей с партнерами на разных уровнях. Вооруженные Силы имеют определенный объем своего дальнобойного оружия – дроны и ракеты собственного производства, которые используют в случае необходимости независимо от территории, где расположен объект, имеющий отношение к инфраструктуре войны.

Абсолютно законно Украина все делает, потому что это прописано в соответствующих пунктах международного права,

– заверил Подоляк.

Он отметил, что сейчас ведутся переговоры о необходимости использования западного оружия по временно оккупированной территории Украины и российской границе. Ведь для достижения успеха важно количество оружия, которое используется, но, к сожалению, нашего оружия недостаточно, чтобы ежедневно уничтожать скопления врага вдоль государственной границы Украины.

Это надо делать, потому что это странно. Враг делает скопления, а ты ждешь, пока он зайдет резать твоих людей, а после этого ты уже имеешь прямое боестолкновение. Когда твои люди должны это останавливать, а не высокоточное дальнобойное оружие. Это нонсенс, учитывая количество ресурса, который есть у России. Поэтому эти переговоры продолжаются,

– сказал советник ОПУ.

По его мнению, разрешения на уничтожение российских концентрационных мест на территории России будут, ведь это важно для эффективного ведения оборонительной войны.

Полное интервью с Михаилом Подоляком смотрите на YouTube 24 Канала 30 мая в 18:00. Не пропустите!

Агентство AFP со ссылкой на неназванные западные источники сообщило, что Украина уже несколько раз применяла западное оружие для атак по территории России, в последний раз – против южного города Краснодар. Также ВСУ били по временно оккупированному Крыму, который агрессор считает "неприкосновенным".

"Крымский полуостров – это международно признанная территория Украины. Крым оккупирован, но мы воюем на своей территории и законно уничтожаем все российское", – добавил Подоляк.

Больше о разрешении на удары по России