В эксклюзивном интервью 24 Каналу советник главы ОПУ Михаил Подоляк ответил, наносила ли Украина удары по стране-агрессору западным оружием. Важно, что по состоянию на 29 мая уже 11 стран-партнеров официально разрешили бить их оружием по территории России.
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ВСУ бьют по России только собственным оружием
Украина строго придерживается договоренностей с партнерами на разных уровнях. Вооруженные Силы имеют определенный объем своего дальнобойного оружия – дроны и ракеты собственного производства, которые используют в случае необходимости независимо от территории, где расположен объект, имеющий отношение к инфраструктуре войны.
Абсолютно законно Украина все делает, потому что это прописано в соответствующих пунктах международного права,
– заверил Подоляк.
Он отметил, что сейчас ведутся переговоры о необходимости использования западного оружия по временно оккупированной территории Украины и российской границе. Ведь для достижения успеха важно количество оружия, которое используется, но, к сожалению, нашего оружия недостаточно, чтобы ежедневно уничтожать скопления врага вдоль государственной границы Украины.
Это надо делать, потому что это странно. Враг делает скопления, а ты ждешь, пока он зайдет резать твоих людей, а после этого ты уже имеешь прямое боестолкновение. Когда твои люди должны это останавливать, а не высокоточное дальнобойное оружие. Это нонсенс, учитывая количество ресурса, который есть у России. Поэтому эти переговоры продолжаются,
– сказал советник ОПУ.
По его мнению, разрешения на уничтожение российских концентрационных мест на территории России будут, ведь это важно для эффективного ведения оборонительной войны.
Агентство AFP со ссылкой на неназванные западные источники сообщило, что Украина уже несколько раз применяла западное оружие для атак по территории России, в последний раз – против южного города Краснодар. Также ВСУ били по временно оккупированному Крыму, который агрессор считает "неприкосновенным".
"Крымский полуостров – это международно признанная территория Украины. Крым оккупирован, но мы воюем на своей территории и законно уничтожаем все российское", – добавил Подоляк.
Больше о разрешении на удары по России
- Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон 3 мая заявил, что Украина имеет полное право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям внутри России. Он добавил, что только Киев решает, как, когда и по каким целям применять британское оружие.
- Также заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик считает, что Украина должна иметь право использовать западное оружие для ударов по территории России.
- Кроме этого, с подобными заявлениями выступили Швеция, Франция, Канада, Чехия, Нидерланды, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва.
- Парламентская ассамблея НАТО 27 мая приняла декларацию, в которой призвала снять ограничения для Украины относительно ударов западным оружием.