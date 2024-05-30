В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк відповів, чи завдавала Україна ударів по країні-агресору західною зброєю. Важливо, що станом на 29 травня вже 11 країн-партнерів офіційно дозволили бити їхньою зброєю по території Росії.

До теми Дозвіл Україні бити по Росії: чому країни Заходу почали змінювати позицію

ЗСУ б'ють по Росії лише власною зброєю

Україна суворо дотримується домовленостей з партнерами на різних рівнях. Збройні Сили мають певний обсяг своєї далекобійної зброї – дрони й ракети власного виробництва, які використовують у разі потреби незалежно від території, де розташований об'єкт, який має відношення до інфраструктури війни.

Абсолютно законно Україна все робить, тому що це прописано у відповідних пунктах міжнародного права,

– запевнив Подоляк.

Він наголосив, що зараз ведуться переговори про необхідність використання західної зброї по тимчасово окупованій території України та російському прикордонню. Адже для досягнення успіху важлива кількість зброї, яка використовується, але, на жаль, нашої зброї недостатньо, щоб щоденно знищувати накопичення ворога вздовж державного кордону України.

Це треба робити, тому що це дивно. Ворог робить накопичення, а ти чекаєш, поки він зайде різати твоїх людей, а після цього ти вже маєш пряме боєзіткнення. Коли твої люди мають це зупиняти, а не високоточна далекобійна зброя. Це нонсенс, ураховуючи кількість ресурсу, який є у Росії. Тому ці переговори тривають,

– мовив радник ОПУ.

На його думку, дозволи на знищення російських концентраційних місць на території Росії будуть, адже це важливо для ефективного ведення оборонної війни.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком дивіться на YouTube 24 Каналу 30 травня о 18:00. Не пропустіть!

Агентство AFP із посиланням на неназвані західні джерела повідомило, що Україна вже кілька разів застосовувала західну зброю для атак по території Росії, востаннє – проти південного міста Краснодар. Також ЗСУ били по тимчасово окупованому Криму, який агресор вважає "недоторканим".

"Кримський півострів – це міжнародно визнана територія України. Крим окупований, але ми воюємо на своїй території й законно знищуємо все російське", – додав Подоляк.

Більше про дозвіл на удари по Росії