Использовали ли Patriot для отражения атаки: что говорят в Воздушных силах

Во время массированной атаки 28 апреля силы ПВО сбили 21 ракету врага из 23 выпущенных. Воздушная оборона работала усиленно.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

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Использовали ли Patriot

Накануне командующий Воздушными силами сообщил, что в работе находится второй дивизион Patriot. Поэтому журналисты спросили Игната, использовали ли этой ночью этот ЗРК. Однако он ответил, что Воздушные силы никогда не сообщают, какой тип систем используют и на каком направлении. Этой информацией может воспользоваться противник.

Игнат добавил, что для Patriot крылатая ракета не является сложной целью.

Кроме того, он сообщил, что враг запускал беспилотники оперативно-тактического уровня. Враг запускал их для воздушной разведки. Ракеты выпускали Х-101/Х-555.

Что известно о ночной атаке