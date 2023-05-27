Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк пояснил, что российские добровольческие формирования не получали от Украины оружия, в частности того, которое нам передали партнеры. Вооружение, которое они применяли при рейде в Белгородской области, фактически трофейное.
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Какое оружие использовать российские добровольцы
Международные партнеры предоставляют Украине вооружение с условием, что его не будут использовать для атак по территории России, и применяют его исключительно подразделения регулярных украинских войск. Андрей Черняк подчеркнул, что партнеры осуществляют контроль за использованием своего оружия.
Такие проверки, такой контроль осуществляют и представители стран, которые предоставляли оружие. Ни одна единица оружия, предоставленная американскими партнерами, не была передана Русскому добровольческому корпусу,
– подчеркнул Черняк.
Представитель ГУР МО объяснил, что техника и оружие, которое использовали российские добровольцы, были захвачены у оккупантов, которые в результате боев под Бахмутом или на других направлениях получили его. То есть, россияне захватили технику, а добровольцы отбили ее.
Рейд российских добровольцев в Белгородскую область
- 22 мая Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" показал кадры возле табличек в населённых пунктах Белгородской и Брянской области. Впоследствии они сообщили, что "освободили" Козинку, Гору-Подол и продвинулись в Грайворон.
- Российские добровольцы рассказали, что за несколько дней рейда успели продвинуться на 42 квадратных километра. Пока неизвестно, сколько именно людей участвовали в операции.
- В РДК и "Свободе России" заявили, что во время рейда потеряли двух бойцов. Еще 10 военных ранены. В то же время, за время проведения операции добровольцам удалось взять пленных и "затрофеить" немало техники.
- Между тем спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что РДК проводил операцию на территории Белгородщины для того, чтобы создать "полосу безопасности". В то же время, Украина к действиям российских добровольцев непричастна, хотя и наблюдает за ними с вниманием и интересом.
- По состоянию на 26 мая в ГУР МО сообщили, что российские добровольцы остаются на территории Белгородской области и операция еще не завершена.