Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк пояснил, что российские добровольческие формирования не получали от Украины оружия, в частности того, которое нам передали партнеры. Вооружение, которое они применяли при рейде в Белгородской области, фактически трофейное.

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Какое оружие использовать российские добровольцы

Международные партнеры предоставляют Украине вооружение с условием, что его не будут использовать для атак по территории России, и применяют его исключительно подразделения регулярных украинских войск. Андрей Черняк подчеркнул, что партнеры осуществляют контроль за использованием своего оружия.

Такие проверки, такой контроль осуществляют и представители стран, которые предоставляли оружие. Ни одна единица оружия, предоставленная американскими партнерами, не была передана Русскому добровольческому корпусу,

– подчеркнул Черняк.

Представитель ГУР МО объяснил, что техника и оружие, которое использовали российские добровольцы, были захвачены у оккупантов, которые в результате боев под Бахмутом или на других направлениях получили его. То есть, россияне захватили технику, а добровольцы отбили ее.

Рейд российских добровольцев в Белгородскую область