Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк пояснив, що російські добровольчі формування не отримували від України зброї, зокрема тої, яку нам передали партнери. Озброєння, яке вони застосовували при рейді в Бєлгородській області – фактично трофейне.

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Яку зброю використовувати російські добровольці

Міжнародні партнери надають Україні озброєння з умовою, що його не використовуватимуть для атак по території Росії і застосовують її виключно підрозділи регулярних українських військ. Андрій Черняк наголосив, що партнери здійснюють контроль над використанням своєї зброї.

Такі перевірки, такий контроль здійснюють і представники тих країн, які надавали зброю. Жодна одиниця зброї, яка була надана американськими партнерами, вона не була передана Російському добровольчому корпусу,

– наголосив Черняк.

Представник ГУР МО пояснив, що техніка та зброя, яку використовували російські добровольці, була захоплена в окупантів, які у результаті боїв під Бахмутом чи на інших напрямках отримали її. Тобто росіяни захопили техніку, а добровольці відбили її.

Рейд російських добровольців у Бєлгородську область