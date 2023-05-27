Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк пояснив, що російські добровольчі формування не отримували від України зброї, зокрема тої, яку нам передали партнери. Озброєння, яке вони застосовували при рейді в Бєлгородській області – фактично трофейне.
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Яку зброю використовувати російські добровольці
Міжнародні партнери надають Україні озброєння з умовою, що його не використовуватимуть для атак по території Росії і застосовують її виключно підрозділи регулярних українських військ. Андрій Черняк наголосив, що партнери здійснюють контроль над використанням своєї зброї.
Такі перевірки, такий контроль здійснюють і представники тих країн, які надавали зброю. Жодна одиниця зброї, яка була надана американськими партнерами, вона не була передана Російському добровольчому корпусу,
– наголосив Черняк.
Представник ГУР МО пояснив, що техніка та зброя, яку використовували російські добровольці, була захоплена в окупантів, які у результаті боїв під Бахмутом чи на інших напрямках отримали її. Тобто росіяни захопили техніку, а добровольці відбили її.
Рейд російських добровольців у Бєлгородську область
- 22 травня Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" показав кадри біля табличок у населених пунктах Бєлгородської та Брянської області. Згодом вони повідомили, що "звільнили" Козинку, Гору-Подол та просунулись у Грайворон.
- Російські добровольці розповіли, що за кілька днів рейду встигли просунутися на 42 квадратні кілометри. Наразі невідомо, скільки саме людей брали участь в операції.
- У РДК та "Свободі Росії" заявили, що під час рейду втратили двох бійців. Ще 10 військових – поранені. Водночас за час проведення операції добровольцям вдалося взяти полонених та "затрофеїти" чимало техніки.
- Тим часом речник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що РДК проводила операцію на території Бєлгородщини для того, щоб створити "смугу безпеки". Водночас Україна до дій російських добровольців непричетна, хоч і спостерігає за ними з увагою та інтересом.
- Станом на 26 травня у ГУР МО повідомили, що російські добровольці залишаються на території Бєлгородської області та операція ще не завершена.