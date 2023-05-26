Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів в ефірі "Нового відліку" на Суспільному, що російські добровольці досі перебувають у Бєлгородській області Росії, пише 24 Канал. 26 травня легіон "Свобода Росії" повідомив, що за великим рахунком, операція ще не завершена.

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Що відбувається на Бєлгородщині

Андрій Юсов розповів, що є представники Російського добровольчого корпусу, легіону "Свобода Росії", є представники руху опору, який насправді розгортається.

Це люди різні за національним походженням, за якимись ідеологічними позиціями й вподобаннями, але це люди, які зневірились в інших способах, окрім як збройної боротьби, в захист своїх конституційних прав. Так, такі люди залишаються на території, яка називається поки що "Російська Федерація", і їхня географія поширюється, і їхня кількість збільшується,

– пояснив представник нашої розвідки.

За його даними, добровольці бачать як свою задачу – звільнення Бєлгородщини та Росії загалом від режиму Владіміра Путіна. Адже для мешканців цих територій, представників різних народів, різних національностей режим російського диктатора – є режимом внутрішньої окупації.

"А якщо ми говоримо про низку народів, які мають вищий рівень певної політичної свідомості, то це навіть не внутрішня окупація, це власне пряма зовнішня окупація – наприклад, якщо ми говоримо про народи Кавказу або Татарстан", – розповів Андрій Юсов.

Він також пояснив, що назви земель чи навіть їхній статус можуть змінюватись. Тобто:

юридичні та політичні назви територій можуть змінюватися;

в територію Росії входять історично різні землі, які в різні етапи по-різному називались.

"Тому сьогодні назва така. Далі будемо бачити", – підсумував представник розвідки.

Ситуація в Бєлгородській області: останні новини

Представник легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" розповів, що вони у Бєлгородській області організовують диверсії та проводять розвідку .

За його словами, цю роботу не припиняють ні на хвилину їхні прихильники. Вони чекають легіон, готуються, здійснюють диверсії на військових об'єктах і об'єктах військової інфраструктури та сприяють якнайшвидшому завершенню війни.

Варто додати, що легіон "Свобода" Росії показав кадри з рейду по Бєлгородщині. Перелякані окупанти ховалися по посадках та попід парканами. Подивитись це відео можна за посиланням

Зверніть увагу! 22 травня Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" показав кадри біля табличок у населених пунктах Бєлгородської та Брянської області. Згодом вони повідомили, що "звільнили" Козинку, Гору-Подол та просунулись у Грайворон. За даними російських добровольців, вони зайшли на 42 кілометри.