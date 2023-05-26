Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів в ефірі "Нового відліку" на Суспільному, що російські добровольці досі перебувають у Бєлгородській області Росії, пише 24 Канал. 26 травня легіон "Свобода Росії" повідомив, що за великим рахунком, операція ще не завершена.
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Що відбувається на Бєлгородщині
Андрій Юсов розповів, що є представники Російського добровольчого корпусу, легіону "Свобода Росії", є представники руху опору, який насправді розгортається.
Це люди різні за національним походженням, за якимись ідеологічними позиціями й вподобаннями, але це люди, які зневірились в інших способах, окрім як збройної боротьби, в захист своїх конституційних прав. Так, такі люди залишаються на території, яка називається поки що "Російська Федерація", і їхня географія поширюється, і їхня кількість збільшується,
– пояснив представник нашої розвідки.
За його даними, добровольці бачать як свою задачу – звільнення Бєлгородщини та Росії загалом від режиму Владіміра Путіна. Адже для мешканців цих територій, представників різних народів, різних національностей режим російського диктатора – є режимом внутрішньої окупації.
"А якщо ми говоримо про низку народів, які мають вищий рівень певної політичної свідомості, то це навіть не внутрішня окупація, це власне пряма зовнішня окупація – наприклад, якщо ми говоримо про народи Кавказу або Татарстан", – розповів Андрій Юсов.
Він також пояснив, що назви земель чи навіть їхній статус можуть змінюватись. Тобто:
- юридичні та політичні назви територій можуть змінюватися;
- в територію Росії входять історично різні землі, які в різні етапи по-різному називались.
"Тому сьогодні назва така. Далі будемо бачити", – підсумував представник розвідки.
Ситуація в Бєлгородській області: останні новини
- Представник легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" розповів, що вони у Бєлгородській області організовують диверсії та проводять розвідку.
- За його словами, цю роботу не припиняють ні на хвилину їхні прихильники. Вони чекають легіон, готуються, здійснюють диверсії на військових об'єктах і об'єктах військової інфраструктури та сприяють якнайшвидшому завершенню війни.
- Варто додати, що легіон "Свобода" Росії показав кадри з рейду по Бєлгородщині. Перелякані окупанти ховалися по посадках та попід парканами. Подивитись це відео можна за посиланням.