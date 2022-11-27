Ким Чен Ын пытается создать армию с самым большим в мире количеством ядерного оружия, – СМИ
Источник:Reuters
Глава Северной Кореи сообщил о намерении создать самую мощную армию. Ким Чен Ын планирует обеспечить ее наибольшим ядерным потенциалом в мире.
Об этом рассказывают СМИ, ссылаясь на государственные СМИ страны. Лидер Северной Кореи также заявил, что таким образом планирует противостоять "ядерным угрозам США".
Читайте также Ким Чен Ын впервые показал миру дочь – прямо во время ракетных испытаний
Конечная цель – "обладание абсолютной силой"
В КНДР угрожают США ядерным ударом. Ким Чен Ын опробовал новую межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-17 и сказал, что планирует противостоять угрозам США ядерным оружием.
Новую ракету глава Северной Кореи скромно назвал "самым сильным в мире стратегическим оружием". Кроме того, он заявил, что конечная цель КНДР – "обладание самой мощной в мире стратегической силой, абсолютной силой, беспрецедентной в этом столетии".
Обратите внимание Путин может снова прибегнуть к глубоко безответственному бряцанию ядерными саблями, – Остин
Как Ким Чен Ын угрожает применением ядерного оружия
- Ранее, Ким Чен Ын "решительно заявил" , что тотальная конфронтация "врагов" приведет к применению им ядерного оружия. "Враждебными силами" лидер Северной Кореи считает США и партнеров.
- В резолюции ООН безапелляционно запретили КНДР запускать баллистические ракеты любой дальности. Однако в последние несколько недель КНДР провела целый ряд ракетных испытаний.
- Весь мир настораживают подобные действия со стороны диктатора. Мол, не за горами первое ядерное испытание Пхеньяна.
Одна из ракет, выпущенных Северной Кореей, упала в море: смотрите видео