Украина расторгла соглашение с Россией по исследованию космоса

Чиновники приняли решение о прекращении соглашения между Украиной и Россией о сотрудничестве в сфере исследования космоса. Произошло это на заседании Кабинета Министров.

Подробности рассказал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Важно Украина расторгла соглашение с Россией о сотрудничестве в области атомной энергетики

Он сообщил, что это соглашение действовало с августа 1996 г. и предусматривало исследование и использование космического пространства в мирных целях.

Интересно, что пока Россия запускает сделанную для Ирана "движок" в космос и просит у Тегерана дать ей немного ею попользоваться, мы Будем получать год спутниковые SAR-снимки от ICEYE. SAR могут снимать ночью и из-за облачности плюс над украинской территорией, которая большую часть года пасмурная.

Какие еще соглашения с Россией разорвала Украина

В декабре 2022 года украинский Кабмин прекратил действие ряда соглашений с Беларусью. В частности, утратило силу соглашение о воздушном сообщении, которое действовало с 1995 года. В то же время, Украина также прекратила действие соглашений с Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта.

Еще весной 2022 года правительство денонсировало соглашение с Россией о сотрудничестве в ракетно-космической отрасли. В Кабмине убеждены, что существование соглашения недопустимо в условиях: