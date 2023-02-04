Украина расторгла соглашение с Россией по исследованию космоса
Источник:телеграмм Тараса Мельничука
Чиновники приняли решение о прекращении соглашения между Украиной и Россией о сотрудничестве в сфере исследования космоса. Произошло это на заседании Кабинета Министров.
Подробности рассказал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Важно Украина расторгла соглашение с Россией о сотрудничестве в области атомной энергетики
Он сообщил, что это соглашение действовало с августа 1996 г. и предусматривало исследование и использование космического пространства в мирных целях.
Интересно, что пока Россия запускает сделанную для Ирана "движок" в космос и просит у Тегерана дать ей немного ею попользоваться, мы Будем получать год спутниковые SAR-снимки от ICEYE. SAR могут снимать ночью и из-за облачности плюс над украинской территорией, которая большую часть года пасмурная.
Какие еще соглашения с Россией разорвала Украина
В декабре 2022 года украинский Кабмин прекратил действие ряда соглашений с Беларусью. В частности, утратило силу соглашение о воздушном сообщении, которое действовало с 1995 года. В то же время, Украина также прекратила действие соглашений с Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта.
Еще весной 2022 года правительство денонсировало соглашение с Россией о сотрудничестве в ракетно-космической отрасли. В Кабмине убеждены, что существование соглашения недопустимо в условиях:
- полномасштабной военной агрессии страны-террористки против Украины,
- временной оккупации ею части украинской территории,
- совершение Россией военных преступлений, грубо нарушающих принципы и нормы международного военного и гуманитарного права,
- использование оккупантами ракетно-космической и ракетной техники в целях геноцида украинцев.