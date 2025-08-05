Большинство избирателей Трампа поддерживают санкции против России и считают ее угрозой
- 87% избирателей Трампа классифицируют Россию как угрозу безопасности США, а 76% поддерживают санкции на экспорт российской нефти.
- 88% обеспокоены сотрудничеством России с Китаем, Ираном и Северной Кореей, причем 65% очень или чрезвычайно обеспокоены.
- 74% избирателей считают, что существует вероятность вторжения России в другие страны, и 57% обвиняют Путина в отсутствии мирного прогресса в Украине.
Внепартийная консервативная организация The Vandenberg Coalition и социологическая компания TargetPoint провели исследование отношения избирателей Президента Дональда Трампа к внешней политике США. Оно проходило с 24 по 28 июля.
Результаты свидетельствуют, что большинство избирателей Трампа хотят, чтобы Россия и другие противники США заплатили за свою агрессию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на исследование, о котором рассказала госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова.
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Как американцы относятся к России?
По данным исследования, избиратели Дональда Трампа в целом поддерживают доктрину президента "мир благодаря силе", считают, что сильная Америка – это безопасная Америка, и хотят, чтобы Россия и другие противники США заплатили за свою агрессию.
В частности, результаты исследования свидетельствуют:
- 87% респондентов классифицировали Россию как угрозу безопасности США. Этот показатель не изменился по сравнению с опросом в июне 2025 года
- 74% респондентов заявили, что существует по крайней мере определенная вероятность того, что Россия вторгнется в другие страны, а 18% респондентов заявили, что США вообще не должны поддерживать Украину в ее борьбе против России.
- 88% респондентов по крайней мере "умеренно обеспокоены" сотрудничеством между Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, причем 65% выразили, что они очень обеспокоены или чрезвычайно обеспокоены.
- 57% избирателей Трампа обвиняют Путина в отсутствии мирного прогресса в Украине, что на 4% больше, чем в опросе прошлого месяца.
- 76% избирателей Трампа поддерживают введение санкций на экспорт российской нефти в ответ на отказ России добросовестно вести мирные переговоры с Украиной и США. Эта цифра демонстрирует четкое стремление к миру с помощью санкций. Она не изменилась по сравнению с опросом, проведенным в июне 2025 года.