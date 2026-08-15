Об этом сообщили в Киевском областном центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава.

Что известно об исследовании воды в Киевской области?

Эксперты Киевского областного центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава совместно с представителями Борщаговской Рады и коммунального предприятия "Благоустройство Софиевки" провели масштабный отбор проб для анализа.

Всего специалисты отобрали 17 образцов, среди которых четыре пробы питьевой воды из индивидуальных скважин и колодцев вблизи жилых домов, шесть образцов из местных водоемов и семь проб почвы.

Первые результаты лабораторных анализов воды из открытых водоемов общины оказались тревожными. Специалисты зафиксировали одновременное превышение допустимых нормативов по нескольким показателям: растворенному кислороду, железу, марганцу, фенолам, аммонию, а также по органолептическим свойствам. Такие отклонения прямо указывают на загрязнение озер и рек, в частности органическими соединениями.

В настоящее время экспертиза питьевой воды и почвы еще продолжается. Лаборатория Центра ведет непрерывную работу, чтобы обнародовать сводный вывод и принять окончательное решение о дальнейших ограничениях, что запланировано на 17 августа.

Пока продолжаются исследования, эпидемиологи настоятельно рекомендуют соблюдать ряд правил безопасности. Людям запрещено пить воду из колодцев, бюветов и скважин в зоне происшествия, вместо этого для приготовления пищи и питья следует использовать исключительно бутилированную или привезенную воду.

Также под строгим запретом оказались купание в водоемах, вылов и употребление местной рыбы, поение скота и полив огородов водой из озер. Отдельно специалисты подчеркивают необходимость держать подальше от берегов детей и домашних животных.

Специалисты предупреждают, что прозрачность воды не является гарантией ее безопасности, ведь химическое загрязнение невозможно определить по цвету, вкусу или запаху. Обычное кипячение в этой ситуации абсолютно неэффективно, поскольку оно уничтожает лишь микроорганизмы, но не нейтрализует химикаты. Использование бытовых фильтров также не рекомендуется, ведь они не способны гарантировать полную очистку от специфических веществ. Стоит отметить, что все эти ограничения не распространяются на централизованное водоснабжение.

По состоянию на утро 13 августа в медицинские учреждения не поступало никаких обращений от граждан относительно ухудшения самочувствия, что могло бы быть связано с загрязнением. Однако врачи советуют немедленно обращаться за помощью, если после контакта с водой возникли тошнота, диарея, рвота, сыпь или раздражение глаз и кожи. При посещении специалиста обязательно нужно сообщить о факте контакта с местными водоемами.

Установлением точных причин экологического инцидента в настоящее время занимаются уполномоченные правоохранительные и экологические органы.

Напомним, в Борщаговской общине Киевской области погибло около 3 тонн рыбы в трех водоемах. Предположительно, причиной могли стать сточные воды, которые во время ремонта канализационного коллектора попали в ливневую сеть, впадающую в местные озера. Потенциальная утечка уже ликвидирована, водоемы закрыты для доступа, а окончательную причину устанавливают лабораторные исследования.