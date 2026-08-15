Про це повідомили у Київському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Що відомо про дослідження води на Київщині?

Експерти Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ спільно з представниками Борщагівської сільської ради та комунального підприємства "Благоустрій Софіївки" провели масштабний забір матеріалів для аналізу.

Загалом фахівці відібрали 17 зразків, серед яких чотири проби питної води з індивідуальних свердловин і колодязів поблизу житлових будинків, шість зразків із місцевих водойм та сім проб ґрунту.

Перші результати лабораторних тестів води з відкритих водойм громади виявилися тривожними. Фахівці зафіксували одночасне перевищення допустимих нормативів за кількома показниками: розчиненим киснем, залізом, марганцем, фенолами, амонієм, а також за органолептичними властивостями. Такі відхилення прямо вказують на забруднення озер та річок, зокрема органічними сполуками.

Наразі експертиза питної води та ґрунту ще триває. Лабораторія Центру продовжує безперервну роботу, аби оприлюднити зведений висновок та ухвалити остаточне рішення щодо подальших обмежень, що заплановано на 17 серпня.

Доки тривають дослідження, епідеміологи наполегливо радять дотримуватися низки правил безпеки. Людям заборонено пити воду з колодязів, бюветів та свердловин у зоні інциденту, натомість для приготування їжі та пиття слід використовувати виключно бутильовану або привізну воду.

Також під суворою забороною опинилося купання у водоймах, вилов та споживання місцевої риби, напування худоби й полив городів водою з озер. Окремо фахівці наголошують на необхідності тримати подалі від берегів дітей та домашніх тварин.

Фахівці попереджають, що прозорість води не є гарантією її безпечності, адже хімічне забруднення неможливо визначити за кольором, смаком чи запахом. Звичне кип'ятіння у цій ситуації є абсолютно неефективним, оскільки воно знищує лише мікроорганізми, але не нейтралізує хімікати. Використання побутових фільтрів також не рекомендується, адже вони не здатні гарантувати повне очищення від специфічних речовин. Варто зазначити, що всі ці обмеження не поширюються на централізоване водопостачання.

Станом на ранок 13 серпня до медичних закладів не надходило жодних звернень від громадян щодо погіршення самопочуття, яке могло б бути пов'язане із забрудненням. Проте лікарі радять негайно звертатися за допомогою, якщо після контакту з водою виникли нудота, діарея, блювання, висипання або подразнення очей і шкіри. Під час візиту до спеціаліста обов'язково потрібно повідомити про факт взаємодії з місцевими водоймами.

Встановленням точних причин екологічного інциденту наразі займаються уповноважені правоохоронні та екологічні органи.

Нагадаємо, у Борщагівській громаді на Київщині загинуло близько 3 тонн риби у трьох водоймах. Попередньо, причиною могли стати стічні води, які під час ремонту каналізаційного колектора потрапили до зливової мережі, що впадає у місцеві озера. Потенційний витік уже ліквідували, водойми закрили для доступу, а остаточну причину встановлюють лабораторні дослідження.