Истек кровью: на границе с Беларусью при строительстве стены погиб литовский пожарный

В Литве 1 сентября произошел трагический случай. Там во время строительства стены пожарный истек кровью и умер, не дождавшись врачей.

Смертельное повреждение литовский пожарный получил на границе с Беларусью, где и происходило строительство стены.

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Мужчина получил травму при подготовке к монтажу ограждения из спиральной колючей проволоки. У пострадавшего началось кровотечение. На место происшествия вызвали скорую помощь, однако спасти жизнь пожарного не удалось.

Остановить кровотечение не удалось

Глава департамента пожарной безопасности и обороны Саулюс Грейчюс заявил, что у коллег погибшего не было возможности остановить кровотечение.

Наверное, такой случай бывает один на миллион, когда практически ничего не возможно сделать. Нашим работникам даже понадобилась психологическая помощь, мы в трауре. К сожалению, вернуть человека нельзя,

– сказал он.

Позже министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что на месте строительства стены будут усилены меры безопасности.

"Спиральную колючую проволоку будут продолжать устанавливать, только усилят меры безопасности. На заставах будут дежурить фельдшеры", – заявила она.

Сейчас литовские правоохранители продолжают расследовать причины произошедшего.

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