Истерика от Москвы: в России хотят закрыть DW и заблокировать YouTube

В России продолжают свирепствовать из-за удаления ютуб-канала немецкой редакции Russia Today. Ранее грозили миллионными штрафами Google, теперь россияне решили взяться за Deutsche Welle и сам YouTube.

Такие идеи прозвучали в Госдуме. Их непосредственный автор – председатель комиссии по вопросам расследования вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.

Ранее YouTube удалил канал российской пропаганды в Германии

В Госдуме говорят, что DW нарушает законодательство

Политик утверждает, поскольку власти Германии якобы поддерживали блокировку RT, поэтому необходимо принять меры. На примете у Пискарева DW, которая, считает депутат, неоднократно нарушала российское законодательство.

Немецкое СМИ находится в поле зрения комиссии Госдумы с 2019 года, и было замечено в нарушении российского законодательства, вмешательство в наши внутренние дела,

– сказал Пискарев.

Роскомнадзор требует разблокировать каналы RT

Что касается YouTube, то тут Россия решила использовать технику шантажа. Как сообщает Интерфакс, Роскомнадзор уже обратился к Google с требованием снять блокировку RT. В противном случае государство-агрессор пригрозило, что видеохостинг могут заблокировать на территории России. При этом это Google должен выполнить "в ближайшие сроки".

За такие действия интернет-ресурс может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включен в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора,

– заявили в ведомстве.

Также Google должна напугать угроза штрафа – сначала размером в 1 миллион рублей, а впоследствии – при повторном нарушении – уже 3 миллиона рублей.

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Что известно о блокировке канала российской пропаганды