Истерика от Москвы: в России хотят закрыть DW и заблокировать YouTube
В России продолжают свирепствовать из-за удаления ютуб-канала немецкой редакции Russia Today. Ранее грозили миллионными штрафами Google, теперь россияне решили взяться за Deutsche Welle и сам YouTube.
Такие идеи прозвучали в Госдуме. Их непосредственный автор – председатель комиссии по вопросам расследования вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.
Ранее YouTube удалил канал российской пропаганды в Германии
В Госдуме говорят, что DW нарушает законодательство
Политик утверждает, поскольку власти Германии якобы поддерживали блокировку RT, поэтому необходимо принять меры. На примете у Пискарева DW, которая, считает депутат, неоднократно нарушала российское законодательство.
Немецкое СМИ находится в поле зрения комиссии Госдумы с 2019 года, и было замечено в нарушении российского законодательства, вмешательство в наши внутренние дела,
– сказал Пискарев.
Роскомнадзор требует разблокировать каналы RT
Что касается YouTube, то тут Россия решила использовать технику шантажа. Как сообщает Интерфакс, Роскомнадзор уже обратился к Google с требованием снять блокировку RT. В противном случае государство-агрессор пригрозило, что видеохостинг могут заблокировать на территории России. При этом это Google должен выполнить "в ближайшие сроки".
За такие действия интернет-ресурс может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включен в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора,
– заявили в ведомстве.
Также Google должна напугать угроза штрафа – сначала размером в 1 миллион рублей, а впоследствии – при повторном нарушении – уже 3 миллиона рублей.
Больше здесь Угрожают миллионными штрафами, – в Кремле возмущены из-за удаления ютуб-каналов пропагандистов
Что известно о блокировке канала российской пропаганды
- 28 сентября YouTube удалил два канала немецкой редакции RT – без возможности восстановления.
- Причина – распространение ложной информации о коронавирусе.
- В МИД России назвали это "актом беспрецедентной информационной агрессии".
- Дипведомство планирует обратиться в "компетентные органы".
- Глава RT Маргарита Симоньян потребовала заблокировать на территории России DW и другие СМИ Германии.