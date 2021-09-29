Такі ідеї пролунали у Держдумі. Їхній безпосередній автор – голова комісії з питань розслідування втручання у внутрішні справи Росії Василь Піскарьов.

Раніше YouTube видалив канал російської пропаганди в Німеччині

У Держдумі кажуть, що DW порушує законодавство

Політик переконує, оскільки влада Німеччини начебто підтримувала блокування RT, тому необхідно ужити заходів. На приміті у Піскарьова DW, яка, вважає депутат, неодноразово порушувала російське законодавство.

Німецьке ЗМІ знаходиться в полі зору комісії Держдуми з 2019 року, і було помічено в порушенні російського законодавства, втручання в наші внутрішні справи,

– сказав Піскарьов.

Роскомнагляд вимагає розблокувати канали RT

Щодо YouTube, то тут Росія вирішила використати техніку шантажу. Як повідомляє Интерфакс, Роскомнагляд вже звернувся до Google з вимогою зняти блокування RT. В іншому випадку держава-агресорка пригрозила, що відеохостинг можуть заблокувати на території Росії. При цьому це Google має виконати "у найближчі терміни".

За такі дії інтернет-ресурс може бути визнаний причетним до порушень основоположних прав і свобод людини, включений до відповідного переліку і отримати попередження Роскомнагляду,

– заявили у відомстві.

Також Google має налякати загроза штрафу – спочатку розміром в 1 мільйон рублів, а згодом – при повторному порушенні – вже 3 мільйони рублів.

Більше тут Погрожують мільйонними штрафами, – у Кремлі обурені через видалення ютуб-каналів пропагандистів

Що відомо про блокування каналу російської пропаганди