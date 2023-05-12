Истерика Пригожина из-за снарядов: в ISW назвали ключевую деталь

Евгений Пригожин устраивает регулярные истерики из-за снарядов, которых вроде бы не хватает вагнеровцам. При этом в Минобороны заявили, что количество вражеских обстрелов, в частности, на Бахмутском направлении, увеличилось.

Ранее в ISW заявили, что Пригожин потерял свою поддержку в Кремле. В частности, не последнюю роль сыграло то, что он назвал Путина "дедушкой-мудаком".

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В ISW проанализировали "снарядовые" запросы Пригожина. Чтобы удовлетворить "повара Путина", России нужно производить более 29 миллионов снарядов. Это – в 13 раз больше, чем производит страна-террористка.

Россия воюет информацией

Пока Пригожин истерит из-за якобы дефицита боеприпасов, российские обстрелы на Бахмутском и Лиманском направлениях становятся еще более интенсивными. Об этом рассказала Анна Маляр – заместитель министра обороны.

Любая информация военного характера во время войны – это оружие. Ею воюют, а не информируют. Итак, враг просто вводит нас в заблуждение в своих военных целях,

– заявила Маляр.

Российские захватчики общаются между собой по телефону. Между тем сообщения в соцсетях – это оружие, которым пытаются воевать российские оккупанты.

Но факт остается фактом: российские оккупанты терпят колоссальные потери. Врагу не удается и не удастся реализовать ни одну из своих целей.