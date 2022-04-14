Историческая ночь: украинское уничтожение "Москвы" войдет в мировые учебники

Подытожим последствия исторической ночи. Украинские крылатые ракеты Нептун нанесли разрушительный удар по "Москве".

Флагман российского Черноморского флота. Тот же корабль, который послали в известном направлении защитники острова Змеиный – и вот оно сбылось.

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История уничтоженной "Москвы"

Корабль был построен в Николаеве, где при закладке носил имя "Слава". И вот теперь был уничтожен ради Славы Украины пуском ракет между Николаевом и Одессой.

С практической точки зрения утрата Москвы ощутимо уменьшит возможности российского Черноморского флота. И деморализует российских моряков, упивавшихся своей безнаказанностью, обстреливая ракетами украинские города.

Число погибших неизвестно, но учитывая обстоятельства и команду корабля в 500+ человек, эта атака может быть наибольшей сиюминутной потерей личного состава рашистов с начала войны.

Это также триумф украинского оружия – все деньги, вложенные в разработку Нептунов на протяжении многих лет, окупились за одну ночь. И, конечно, ужасный провал российской разведки, пропустившей момент ввода украинских антикорабельных ракет в строй. Детали этой уже легендарной операции неизвестны.

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Самая успешная морская операция

Российские талеграм-каналы пишут, что украинский "Байрактар" отвлек на себя ПВО Москвы, после чего двум крылатым ракетам под прикрытием плохой погоды удалось прорваться и попасть по кораблю. Было это так или иначе – мы узнаем позже.

Но уже сейчас можно смело говорить о том, что события в ночь на 14 апреля войдут в мировые учебники военно-морской истории как успешнейшая морская операция со времен затопления аргентинского крейсера Генерал Бельграно британской подводкой в ​​1982 году.

Единственный минус – только что изданную марку с крейсером Москва придется срочно переиздавать, чтобы актуализировать состояние корабля после событий этой ночи.

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