Важных новостей следует ожидать и от выступления Джо Байдена в Польше, которое состоится уже завтра, 21 февраля. Об этом в эфире 24 Канала заявил министр иностранных дел Украины (в 2014 – 2019 годах) Павел Климкин.
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Цель и результаты визита Байдена
В Киеве американский президент объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи почти на 500 миллионов долларов. К сожалению, он не содержал новых пакетов вооружения, а преимущественно снаряды к тем, которые уже получает Украина.
Однако украинский дипломат считает, что не стоит сравнивать цифры пакетов помощи. Мол, это не игра в арифметику, а основные сюрпризы еще впереди.
По-моему, визит Байдена символичен, ведь это и идеально выбранное время – накануне годовщины вторжения. Завтра будет Путин говорить со своим посланием. То есть все сошлось,
– подчеркивает Павел Климкин.
По его словам, Джо Байден своим визитом преследовал цель показать свое лидерство как президента США. Это также означает, что Соединенные Штаты остаются нашим ключевым союзником и партнером.
"На переговорах, безусловно, говорилось о дальнейшей стратегии. Я думаю, говорилось и о новых видах оружия, но и о том, что нам критически нужно – боекомплект, артиллерия и многие другие вещи", – объясняет эксглава МИД.
По его мнению, приезд президента США означает и то, что никаких ограничений в поставке новых видов оружия или расширении "старых" не будет и не может быть.
Павел Климкин об историческом визите Джо Байдена: смотрите видео
Собеседник также напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен официально назвал действия России "преступлениями против человечности". То есть российские власти признали преступниками.
Теперь Байден приезжает в Киев. Завтра Байден будет произносить речь. Я думаю, что эта речь будет исторической. Так же, как когда-то Рональд Рейган говорил: "Господин Горбачев, разрушьте эту стену",
– заявил Павел Климкин.
Так что прямо сейчас меняется история. И дальше следует ждать следующих пакетов военной помощи, ведь это целая стратегия, а не отдельные шаги.
Визит Джо Байдена в Украину.
- Визит Джо Байдена 20 февраля в Украину вызвал истерику в Москве. Особенно болезненным для Кремля стало то, что президент США побывал в Киеве в преддверии "грандиозного" выступления диктатора.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по дипломатическим каналам Россию предупредили об официальном визите американского президента Джо Байдена в Киев, а также и о возможных последствиях для нее в случае каких-либо провокаций.
- На фоне визита президента США в Украину пропагандисты России начали придумывать новый бред. Чтобы создать видимость собственной значимости, рупоры Кремля заявили, что именно Россия разрешила Байдену приехать в Украину.