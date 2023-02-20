Важливих новин варто очікувати й від виступу Джо Байдена в Польщі, який відбудеться вже завтра, 21 лютого. Про це в ефірі 24 Каналу заявив міністр закордонних справ України (у 2014 – 2019 роках) Павло Клімкін.

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Мета й результати візиту Байдена

У Києві американський президент оголосив про надання Україні нового пакету допомоги на майже 500 мільйонів доларів. На жаль, він не містив нових пакетів озброєння, а переважно снаряди до тих, які вже отримує Україна.

Та український дипломат вважає, що не варто порівнювати цифри пакетів допомоги. Мовляв, це не гра в арифметику, а основні сюрпризи ще попереду.

Як на мене, візит Байдена є символічним, адже це й ідеально вибраний час – напередодні річниці вторгнення. Завтра буде Путін говорити зі своїм посланням. Тобто все зійшлося,

– підкреслює Павло Клімкін.

За його словами, Джо Байден своїм візитом мав мету показати своє лідерство як президента США. Також це означає й те, що Сполучені Штати залишаються нашим ключовим союзником і партнером.

"На переговорах, безумовно, мовилося про подальшу стратегію. Я думаю, мовилося й про нові види зброї, але й про те, що нам критично потрібно – боєкомплект, артилерія та багато інших речей", – пояснює ексглава МЗС.

Так само, на його думку, приїзд президента США означає й те, що жодних обмежень у постачанні нових видів зброї чи розширенні "старих" не буде й не може бути.

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Співрозмовник також пригадав, що держсекретар США Ентоні Блінкен офіційно назвав дії Росії "злочинами проти людяності". Тобто російську владу визнали злочинцями.

Тепер Байден приїздить до Києва. Завтра Байден буде виголошувати промову. Я думаю, що ця промова буде історичною. Так само, як колись Рональд Рейган казав: "Пане Горбачов, зруйнуйте цей мур",

– заявив Павло Клімкін.

Тож просто зараз змінюється історія. І надалі варто чекати наступних пакетів військової допомоги, адже це ціла стратегія, а не окремі кроки.

Візит Джо Байдена в Україну