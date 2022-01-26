Чтобы этот посыл был более ясен – США, Великобритания и весь блок НАТО готовы совершить исторический ход. После последних переговоров между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой российского МИД Лавровым в Женеве, Кремль до сих пор ждет обещанного ответа на все путинские ультиматумы.

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Ответ от коллективного Запада

Но события последних дней показывают, что прошлый раунд переговоров был провальным для России. Уже 25 января спикер Госдепа США Нед Прайс заявил, что в ближайшие дни США действительно отправят в Москву письменный ответ на требования Путина.

Но тут же добавил, что ни о каких уступках не может быть и речи, и ответ будет не от США, а от всего коллективного Запада. Более того, в нем будут заложены и требования к России относительно безопасности в Европе.

Что важно, Путин всеми силами пытался рассорить Запад, в частности США и Европу, но тот ответ который он получит из Госдепа, будет коллективным заявлением, в том числе учитывающим позицию Украины. Прямо сейчас США проводят последние консультации с европейскими партнерами относительно того – какие именно требования выдвинуть уже Москве.

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Путин сплотил Запад

Например, 24 января Энтони Блинкен провел переговоры со всеми главами МИД европейских стран. В первую очередь он озвучил им позиции, которые были услышаны им в Киеве, Берлине и Женеве на прошлой неделе. Также проговорил со своими европейскими коллегами – каким именно должен быть ответ Путину на его требования.

Кроме того, Блинкен обсудил с партнерами пути деэскалации "вызванной не спровоцированным военным наращиванием России, а также продолжением военной агрессии против Украины". Дополнение о продолжающейся войне очень важно, ведь многие скептики даже в Украине заявляют о том, что все уже забыли о Крыме и Донбассе.



Блинкен обсудил с партнерами пути деэскалации / Фото Getty Images

Нет, не забыли, этот вопрос теперь обсуждается в комплексе – как остановить Путина и заставить его наконец отстать от Украины. И заметьте, такую консолидацию Запада сам Путин и спровоцировал.

Первые плоды переговоров

Первые ласточки уже появились. Дело в том, что сразу после переговоров Блинкена со своими европейскими партнерами, глава европейской дипломатии Жозеп Борель заявил о том, что ЕС и США выступают единым фронтом в вопросе агрессии России.



Борель заявил, что ЕС и США выступают против агрессии России / Фото ispionline.it

Он отметил, что ЕС готов ввести жесточайшие санкции против путинского режима, если тот решится на новое вторжение в Украину. Чисто политически – это очень важный сигнал для Путина, ведь это демонстрирует единство Запада.

Кроме того, многие министры согласились с тем, что этот опасный пакет санкций должен был быть готов еще вчера, так как это мощный сдерживающий фактор для Кремля.

Германия блокирует поставки оружия Украине

Вся проблема в том, что за заявлениями о единстве наблюдалась некоторая напряженность, которую вызвала Германия. Ведь пока Вашингтон и большинство европейских столиц выступает за предоставление оружия Украине, Берлин наотрез это делать отказывается и блокирует поставки по линии НАТО.

На том же заседании глава немецкого МИД попыталась успокоить Украину и загладить свою вину после громких заявлений о Путине и России из уст некоторых высокопоставленных чинов Германии. По словам Ааналены Бербок, Германия продолжает настаивать на запрете экспорта оружия.

Но в качестве компенсации предлагает оказать финансовую помощь Украине. Какую именно – Бербок не уточнила.



Бербок попыталась успокоить Украину / Фото Getty Images

Надежда на уступку от Германии

Здесь появилась первая надежда на некую уступку. Представитель немецкого правительства, заявил изданию Politico о том, что хоть Германия и отказывается поставлять оружие Украине лично, она все еще рассматривает возможность дать зеленый свет Эстонии на поставки немецких гаубиц в Украину. Но такое решение еще обсуждается.

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Кроме того, до сих пор не понятна окончательная позиция Германии по вопросу "Северного потока-2". Скорее всего хоть какое-то решение может быть озвучено в феврале 2022 года, когда канцлер Олаф Шольц полетит на встречу с Байденом в Вашингтон.

Неожиданное заявление Чехии

Но просто для контраста. Пока Германия, которая считалась многолетним партнером Украины, шокирует своим поведением – страна, от которой до прошлого года я не ожидал никаких позитивных шагов в адрес Украины, наоборот удивляет.

Правительство Чехии заявило о том, что они готовы отправить не просто вооружение, но даже своих солдат в Украину для борьбы с путинской агрессией. Если этого попросит Киев.

Действия Байдена

Очевидно, что Германии все же придется сделать выбор между коллективным Западом и Россией. Потому что прямо сейчас Байден ушел от своей сдержанности и подталкивает НАТО к поистине историческим действиям – положить конец любым притязаниям Путина и показать, где его место.



Байден хочет показать Путину, где его место / Фото Getty Images

Джо Байден решил лично переговорить с европейскими лидерами 24 января, чтобы обсудить не только санкции, но и активную переброску войск США и НАТО на Восточный фланг Европы. В полуторачасовой беседе приняли участие главы:

Еврокомиссии;

Европарламента;

Великобритании;

Франции;

Италии;

Польши;

Германии;

генсек НАТО.

Эти переговоры призваны убедить союзников в том, что каждая из этих стран должна решится на отправку своего военного контингента ближе к Украине.

Чтобы показать свою собственную решимость, Джо Байден ранее провел еще одно совещание в Овальном кабинете, но уже со своей командой по нацбезопасности. Вопрос обсуждения был всего один – отправлять американских военных в Европу, или нет.

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В итоге представитель Пентагона Джон Кирби заявил о том, что США подготовили 8,5 тысячи американских военных, которые готовы в любой момент переброситься в Восточную Европу.

США готовы отправить своих солдат

Если будет принято решение о развертывании сил быстрого реагирования НАТО, то Путин столкнется с переброской ближе к Украине десятков тысяч солдат Альянса. Объясняю – прямо сейчас отдельные члены Альянса уже перебрасывают свои войска в страны Балтии, Польшу, Румынию и Болгарию.

Но в НАТО есть специальные силы реагирования – это хорошо подготовленная многонациональная, многопрофильная армия, численностью более 40 тысяч солдат, которые готовы к быстрому отражению любой атаки. В ее состав входят не просто солдаты спецназа, но и сухопутные, морские и воздушные силы.

Вот Байден заявил, что готов отправить как минимум 8,5 тысячи своих солдат в Европу, причем с перспективой десятикратного увеличения их численности в случае обострения обстановки. Или же в случае, если НАТО активирует работу своих сил быстрого реагирования.

Проще говоря – если европейцы готовы защищать свои рубежи, то Байден тут же перебросит и своих солдат. Причем в Госдепе даже не отрицают, что такая переброска войск должна заставить Путина прекратить наращивание войск в Беларуси и вокруг Украины.

Угроза Путину

Кроме того, 24 января США в рамках масштабных учений в Средиземном море, передали под командование НАТО свой авианосец Harry Truman с его полной ударной группой и авиационным звеном. Это первый с времен Холодной войны случай, когда США настолько активно участвуют в военных маневрах НАТО. Все эти силы останутся патрулировать Средиземноморье.

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Когда спикер Пентагона Джон Кирби говорил о вероятной переброске американский военных в восточную Европу, он сделал одно очень важное заявление, которое доказывает, что США больше не готовы терпеть агрессию Путина в Европе.

И это уже не просто предупреждение – это угроза Путину. Если он пойдет на обострение ситуации, США готовы не просто в рамках НАТО защищать Европу, но еще и быстро перебросить всевозможные, чисто американские виды войск.

Такие заявления как нельзя кстати, ведь в ближайшие дни Вашингтон передаст Путину письменный ответ на его требования гарантий безопасности. Но уже сейчас понятно – президент России облажался и ничего от Запада не получил кроме конфронтации, поэтому и ждать от него можно чего угодно.



Путин получил от Запада только конфронтацию / Фото Getty Images

Кибератаки России

Министерство нацбезопасности США 24 января разослало операторам важных объектов, а также государственным и местным управлениям предупреждение о том, что в ответ на решительные действия США и НАТО в Европе, Путин может обрушиться на США мощными кибератаками. А потому всем нужно к этому подготовится.

По мнению американских специалистов, к вероятным кибератакам стоит подготовиться и Украине. Ведь в свете военного присутствия США и НАТО вблизи нас – Россия может и не решится на военную операцию, а вот дестабилизировать с помощью кибератак, очень даже может.

Тем более, что Украина после 2014 года стала неким полигоном для России, где она отрабатывает кибератаки.

Но пока США и Украина только готовятся к вероятным кибератакам со стороны Кремля, Канада уже от них пострадала. Оказалось, что 24 января сайт МИД Канады подвергся нападению. Причем сразу после того, как Оттава выразила поддержку Украине.

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Не стоит расслабляться

Резюмируя – угроза военного вторжения в Украину со стороны Кремля, похоже, не сработала и лишь вызвала ожесточенную реакцию со стороны Запада. Но в то же время Россия может перейти к другим методам гибридной войны – это кибератаки и попытки дестабилизации ситуации в стране. Поэтому нам точно не стоит расслабляться.